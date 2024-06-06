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不要玩食物！內行人分享八方雲集「3隱藏吃法」網不認同：邪教

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享八方雲集的「隱藏版吃法」。圖／聯合報系資料照片
網友分享八方雲集的「隱藏版吃法」。圖／聯合報系資料照片

說到鍋貼水餃，多數人第一個想到的應該就是知名連鎖店「八方雲集」。有網友PO文分享自己在八方雲集都吃什麼，除了一般的餐點，還分享了3種隱藏版進階吃法，引起網友熱議。

一名網友在Dcard發文表示，窮人要在台北信義區生存，就是一週至少吃三天八方雲集，並列出自己在八方雲集都點些什麼：鍋貼點韓式或玉米口味、水餃唯一指定鮮蝦口味、麵類只吃紹辣乾麵、湯則是最經典的酸辣湯。

介紹完基本款，原PO也分享「進階版吃法」。第一種隱藏吃法是「皮蛋豆腐+紹辣乾麵」，有些人建議用麻醬麵去混，但原PO實測認為「紹辣乾麵才是王道，微辣的滋味會讓口感更豐富」，他同事嘗鮮了一口後也是立刻全都拌在一起。

第二種吃法是「麻辣牛肉麵+無糖豆漿」，原PO建議豆漿可以慢慢加試味道，自己習慣加半杯，湯喝起來完全不膩，對不太敢吃辣的人也很友善，根本就是低配版的麻奶牛肉火鍋。

第三種則是「無糖豆漿+招牌鍋貼」，在這種吃法中，豆漿不是飲料也不是湯頭，而是「沾醬」，雖然是無糖豆漿，但還是有豆香的微甜，原PO形容這樣沾著吃鹹甜鹹甜的，有種鹹豆漿的感覺。

貼文一出就掀起網友熱議，不少人無法接受這些隱藏吃法，「文章後面怎麼一堆邪教」、「講真的，完全就是犯罪行為」、「你瘋，你同事還陪你一起瘋啊」、「不要玩食物」、「你那組合是烙賽組合吧，吃了肚子直接升天」。

也有人留言分享自己的隱藏吃法，「我都用鍋貼沾玉米濃湯，超爽」、「我是玉米控，玉米鍋貼沾玉米濃湯簡直要爽死」、「紹辣乾麵+6水餃（或鍋貼），吃完乾麵的醬拿來當水餃的沾醬」。

也有人重點放在別的地方，「說自己窮，然後水餃只點鮮蝦，我懷疑你在炫富」、「八方水餃我都嫌貴，原PO居然還只點鮮蝦，根本炫富」、「真正的窮鬼會去菜市場買水餃，一個五塊」。

八方雲集 水餃

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