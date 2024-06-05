逼近百元！他見1平民美食漲到便當價 眾人嚇傻：吃不起

物價頻頻上漲，民眾感嘆錢越來越薄，都被通膨吃掉了，不少深受歡迎的平價小吃，現在也都不平價了。有一名網友發文抱怨，昨（4）日去買一份臭豆腐，沒想到竟然要價90元，讓他嚇得直呼「怎麼這麼貴？」貼文也引起不少討論。

原PO在PTT發文表示，昨天到住家巷口買一份臭豆腐，沒想到份量才五塊，竟然要價90元、逼近百元，他不敢置信地說印象中臭豆腐都是50、60元左右，但不知道是不是太久沒吃了，這種點心類的東西竟跟便當差不多價錢，實在真的買不下去。原PO想問大家，「臭豆腐還能算平價美食嗎？」

不少人看了也驚呼太貴了，「90元是真的貴」、「這麼貴喔？我對臭豆腐的映象還在40元一份」、「超貴，好想回35元一份的時代」、「90算貴耶，我這邊60元一份（五個）」、「台中中華夜市的潭子臭豆腐現在是5塊60元，2-30年前大概是5塊40元」、「90元5塊…謝謝，我是窮人吃不起」。

還有網友認為現在已經沒有真正的平民小吃，不到百元的東西還是可以算平價，「台灣已無平價美食，都被電費、房價吸乾」、「不到100元當然是平價，有什麼問題嗎？」、「你我都能吃到的就是平民美食了」、「夜市會出現的已經沒一個便宜」。