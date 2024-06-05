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解除封印！她開箱「必勝客庫洛魔法使披薩」還原度超高 網曝真實口感

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖披薩店「必勝客」，近日與經典動漫《庫洛魔法使》聯名，推出小櫻魔仗造型披薩。圖擷取自必勝客官網
連鎖披薩店「必勝客」，近日與經典動漫《庫洛魔法使》聯名，推出小櫻魔仗造型披薩。圖擷取自必勝客官網

知名連鎖披薩店「必勝客」，時常推出吸睛商品，例如芝心雙粿草仔龜比薩、香菜皮蛋豬血糕披薩等獵奇口味，挑戰消費者的味蕾。近日，更與經典動漫《庫洛魔法使》聯名，推出小櫻魔仗造型披薩，限時限量開賣，就有網友買到後開箱分享，還原度令她相當滿意，沒想到網友們卻一面倒負評。

該名網友在臉書社團「爆廢1公社」開箱，必勝客限量販售的「夢之鑰匙芝心披薩」，並驚呼「還原度超高，看來是美術很強的店員呢！」。從照片中可見，外圈包裹著芝心起司，中間選用德式香腸與咖哩馬鈴薯泥製成，再覆蓋上麻糬皮，最後加點馬卡龍點綴，重現故事中經典的夢之鑰匙。另外抹茶紅豆內餡的「小可包」，外觀栩栩如生，模樣相當可愛。

一名網友開箱必勝客限量販售的「夢之鑰匙披薩」。圖擷取自臉書社團「爆廢1公社」
一名網友開箱必勝客限量販售的「夢之鑰匙披薩」。圖擷取自臉書社團「爆廢1公社」

文章曝光，網友開玩笑說「必勝客高層專門惡整底層店員」、「台灣人的錢真好騙」、「世界末日都阻止不了必勝客顛覆披薩的決心」、「必勝客是應徵美術科學生吧」、「大部分的只會吃到店員的詛咒吧」。

儘管披薩外觀很吸睛，但大眾似乎不買單，紛紛一面倒負評，「不買會後悔沒有買來嚐鮮，買了會後悔怎麼會去買」、「朋友說超好吃說一定要買，說實品可愛到不行好吃到爆炸，這根本就是一種那麼難吃的東西不能只有我吃到的概念」、「剛剛我雀躍地買了，雖然做得很漂亮，但是真的沒有特別好吃」、「朋友說叫我千萬不要買會後悔」。

必勝客 披薩

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