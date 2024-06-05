黃仁勳掀夜市旋風 他問哪處此生必逛？網推南部1觀光夜市：白天也能逛

輝達執行長黃仁勳5月26日抵台，日前除了與台積電創辦人張忠謀夫婦、廣達創辦人林百里到寧夏夜市大啖美食，2日在台大演講時更提及自己最喜歡通化夜市（臨江街夜市），讓全台又掀起夜市旋風。對此，一位網友於PTT上發文表示，他認為台灣北中南的夜市霸主分別是士林、逢甲及六合夜市，好奇誰才是全台最頂、此生必逛的夜市？

有網友認為北部的寧夏、饒河、南機場夜市更值得逛，「寧夏小，但比較精緻」、「沒去過寧夏，別說你來過台灣夜市」、「饒河」、「南機場 」、「寧夏那家蛋黃餅很好吃」，多數網友推薦的主要原因是價格平易近人、觀光客少，「南機場是唯一還保留平價的夜市 」、「寧夏夜市平價好吃，里長有在管理 」、「南機場交通不方便，觀光客比較少」。

中部則有網友推薦斗六及旱溪夜市，「斗六夜市不錯」、「以前的斗六人文夜市」、「台中首推旱溪夜市」。

還有網友大推南部的屏東觀光夜市，「白天也有店家開，東西便宜又好吃」、「土魠魚羹超好吃，連他的肉燥飯都贏一半以上的台北／新北滷肉飯名店」。

也有人分享其他口袋名單，「基隆廟口 」、「嘉義文化路」、「北寧夏、中旱溪、南武聖」、「樂華還不錯」。