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他怨台北太擁擠不適合生活 在地人提1要素駁：輸掉的只有天氣

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨台北太擁擠不適合生活，但多數在地人不以為然。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
原PO抱怨台北太擁擠不適合生活，但多數在地人不以為然。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台北是台灣的政治、經濟中心，產業齊聚、人口增加，房價也較其他縣市來得高。就有網友對此好奇詢問，台北地狹人稠，如果比較生活品質的話，台中、高雄等中南部地區是不是還比台北好？貼文引起不少熱議，但多數人對原PO看法不以為然。

原PO在PTT發文抱怨，他說房價是一回事，但台北整體空間、房子都太擁擠，而且路也很小條，若要論生活品質，他覺得台中或高雄還比較好，「路大條，該有的也都有，很多餐廳甚至獨棟一層還有停車場」，也因此原PO有感而發地表示「台北真的很不適合生活」。

貼文一出，多數人予以反駁，認為交通就勝出許多，「至少大部分地方都有人行道可以走，每次去中南部都有夠『阿雜（煩躁）』」、「南部的路更小」、「兩邊都住過，台北輸掉的只有天氣」、「有嗎？我很喜歡台北，交通方便展覽多」、「台北已經很方便了，其它地方沒車不用出門」、「台北以外才不適合生活吧，論醫療、生活便利性以及人行道」、「高雄水跟空污的問題解決了沒有啊？」、「離開台北真的不習慣，就以過馬路來說，出台北很多車子跟你拚快，台北會讓」。

不過也有網友認同原PO看法，「台北就很擠啊，整個盆地滿滿的破爛老公寓，去餐廳每間都很小又都要排隊，出去哪裡都是人，然後空間又很小」、「價格才是重點，當然同預算在其他縣市就能買比較大房子吧」、「台北交通超爛，高雄整體規劃舒服很多」、「看不到什麼地平線，常常下雨」。

房價 空污

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