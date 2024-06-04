「變色鏡片」為何在台不流行？ 網友揪2關鍵：免費都不要

「全視線眼鏡」俗稱變色鏡片，基本上鏡片維持透明，不過一旦接觸到陽光後，鏡片會自動調整顏色，防止太陽光直射眼睛。對此，一名網友好奇，為什麼全視線眼鏡明明有實質功效，卻一直流行不起來？貼文一出後，引起廣大網友討論。

這名網友在PTT以「為什麼台灣人很少帶變色鏡片？」為題，指出台灣是近視之島，近視比例世界第一，許多男性也不會特別去買隱形眼鏡，好奇全視線的變色鏡片雖然老氣，但有實質功效，為什麼好像一直流行不起來？

貼文一出後，多數網友直言這款眼鏡太醜，指出「醜，沒什麼好說的」、「醜到不忍直視，送我戴我都不要」、「超醜，為啥要花錢買這個」、「認識蠻多有戴的，變色後真的醜」、「變黑後真的很醜」、「鏡框選擇很重要啊，大部分都老氣又醜」。

不過，也有網友認為價格也是一大考量，回應表示「價格太貴了」、「真的貴很多啊」、「就是多一個不是很必要的功能，加價太多而已，多的錢我乾脆去配個太陽眼鏡，就放車上」、「貴，少在室外活動真的不太需要」、「價格吧，比一般的貴不少」。

另外，也有喜歡變色鏡片的網友出面緩頰，「我覺得這很方便也不醜啊，醜的是人吧」、「沒很醜吧」、「工作需要跑外面，在台灣戴還是很實用」、「全視線對我來說真的好用」、「懶人很方便」。