最強冰棒是誰？他點名最熱門2口味 網友兩派掀論戰

台灣即將進入夏季，許多人喜歡吃冰來消消暑氣。對此，一名網友分享，市面上有眾多口味的冰棒，其中「紅豆」和「巧克力」是最熱門的2大品項，好奇哪一款才是「冰棒界的不敗霸主？」貼文一出後，引起廣大網友討論。

這名網友在PTT以「紅豆冰棒、巧克力冰棒，誰是冰棒霸主？」為題，指出夏天吃冰，紅豆和巧克力口味是「冰棒雙本柱」，是最熱門的2種口味，但他好奇，若真的要分出高下，紅豆冰棒和巧克力冰棒哪個才能稱得上經典不敗的冰棒霸主？

貼文一出後，許多「巧克力派」的網友紛紛表示「巧克力，但不要脆皮的」、「巧克力呀，全世界都同意」、「巧克力屌打」、「一定巧克力」、「除了巧克力之外都是垃圾」、「巧克力>紅豆>巧酥」、「巧克力，除非是紅豆粉粿才有一戰的機會」。

此外，也有不少「紅豆派」的網友不甘示弱，紛紛回應「當然是紅豆阿」、「冰棒當然是紅豆牛奶，巧克力的戰場在冰淇淋」、「紅豆粉粿超頂」、「紅豆類肯定吊打」、「廢話當然紅豆」、「紅豆冰棒，巧克力雪糕才好吃」。

另外，也有其他網友推薦自己喜歡的口味，「原味牛奶才最頂」、「牛奶冰棒才是」、「情人果冰棒」、「芒果青才是王道」、「百香果啦」、「小美紅豆粉粿、曠世奇派、義美鳳梨、情人果、蘇打雪糕、布丁雪糕，以上冰櫃天團」。