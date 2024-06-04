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日本必吃「3樣平價美食」！ 住日國人每天嗑：無敵好吃

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日本必吃「3樣平價美食」！ 住日國人每天嗑：無敵好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享三樣在日本必吃小吃，不僅價格親民，味道也十分美味。圖／Ingimage
一名女網友分享三樣在日本必吃小吃，不僅價格親民，味道也十分美味。圖／Ingimage

日本是許多台灣民眾出國首選，除了觀光客常買的伴手禮，當地也有不少好吃的庶民小吃。一名曾住在日本的女網友就分享，當地必吃的三樣小吃，包括超商熱狗、唐吉軻德烤地瓜和麥當勞薯條，由於價格親民，她每去日本必吃，許多網友也十分認同。

原PO在臉書發文表示，自己曾在北海道定居一段時間，當時住日本有三樣必吃的東西，第一樣是多數外國人不知道的「7-11熱狗」，她形容，雖然看起來只是一般的美式熱狗，但外皮酥脆，絕對比一般的好吃很多，「平常吃不到，價格又親民，所以我來日本每天必吃一支」。

第二樣是「唐吉軻德驚安の殿堂的烤地瓜」，原PO描述這款烤地瓜又甜又香，只要台幣40至60元左右，很大一個，「冬天路過買一個吃，熱呼呼超幸福，對沒錢的窮學生來說還能當便宜的一餐」。第三樣則是「麥當勞的薯條」，她回憶，日本麥當勞的薯條真的很好吃，時不時還有組合優惠價，原PO住在北海道時，常常會當下午點心，「吃過的各國麥當勞薯條中，日本是我心目中的第一名」。

貼文引發熱議，許多網友點頭同意，「日本7-11熱狗是真的無敵好吃，我在那幾乎每天吃」、「熱狗好吃，皮是脆的」、「地瓜真的好吃，我不愛地瓜都說讚」、「1、2我也很愛，尤其地瓜，超市有時也能買到烤好熱熱的」、「麥當勞薯條真的推」、「日本麥當勞薯條真是好吃」、「吃過日本麥當勞薯條，回不去了，台灣的真的要加油」、「認同日本麥當勞好吃，薯條很鬆脆，奶昔好喝」。

不過也有人指出，「其實全家的熱狗比較好吃」、「全家熱狗比7-11的好吃」、「驚安的地瓜已縮水，幾年前真的好吃又便宜，每次都會被1樓的甜甜地瓜香吸引」、「麥當勞薯條真的推，但是雞塊就謝謝了，跟台灣的一樣難吃」、「日麥跟雞有關的全部打槍，但只要是牛的全都超好吃」。

日本 美食

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