美食加1字價格就翻倍？ 內行人揭關鍵原因：很合理

黃仁勳為美國台裔企業家，圖形晶片公司NVIDIA（輝達）的共同創辦人暨執行長，他近日訪台參加COMPUTEX TAIPEI，引發話題，連私人行程都有大批媒體跟隨。有大學生質疑，「黃仁勳到底是誰？就是一個大企業老闆，為何一堆人要跟他拍照，把他明星化？」其他人則酸她「無知」，並指出，「AI教父黃仁勳，他是改變人類視覺提升的那個男人」。

2024-06-02 12:27