美食加1字價格就翻倍？ 內行人揭關鍵原因：很合理
台灣物價居高不下，一名男網友表示，近期到羊肉小吃店消費，發現土羊肉的售價比一般羊肉高，讓他想到土雞肉的售價也比一般雞肉貴，好奇「食物前面加個『土』字，是不是就可以賣得比較貴？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「東西加個土字都可以賣比較貴嗎？」為題，指出近期到一家賣羊肉的小吃店，觀察到土羊肉的價格，就是比一般羊肉再貴一些，就像很多店家標榜土雞肉，實則卻販賣人工飼養的肉雞，好奇是否只要加個土字，就可以賣得比較貴？
貼文一出後，有內行網友表示，土羊肉因為比較沒有羊騷味，加上羊皮本身富含膠質，口感Q彈，和一般羊肉相比，價格才比較高。此外，有部分網友點名不少土字美食，最常見的就是土鳳梨酥，有內行網友表示，和傳統使用冬瓜餡的鳳梨酥相比，土鳳梨酥使用純鳳梨熬煮，口感上更扎實，售價才會比一般鳳梨酥高。
不過，也有部分網友指出，並非所有加「土」字的美食都比較貴，紛紛回應「土芒果」、「土芒果比較便宜」、「土芒果就沒什麼人吃啊」。
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