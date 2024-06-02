他問「記憶最深客套話有哪些？」一票人點名2字：認真就輸了

生活中難免會使用「客套話」，近日一名網友就分享，他發現不論是親友或職場同事之間，時常都會聽到有人說客套話，好奇詢問眾人「有什麼讓你記憶深刻的客套話？」貼文引起討論，一票人點名「下次」這2字，打趣地說「認真就輸了」。

原PO在PTT發文表示，不論是親友聚餐或是職場，總會聽到各種「客套話」，有時候聽到會覺得很好笑，但通常不會有人戳破真相，好奇詢問眾人「曾經聽過記憶深刻的客套話是什麼？」

文章曝光後，網友紛紛留言，「先洗澡等等聊」、「有需要幫忙的話別客氣」、「帥哥，要點什麼」、「你瘦了」、「阿姨幫你介紹女朋友」。其中最多人指出2字，「下次見」、「下次再約，根本就不會再見面」、「下次約吃飯啊」、「下次一定約」、「下次一起XXX，認真就輸了」。

還有人翻譯各種客套話的真正含意，「下次一起吃個飯=掰」、「保持聯絡=不要聯絡」、「有事耽擱=我不想去」、「改時間三次=你是第四順位」、「找不到路=我想取消」、「無法停車不去了=你不重要」、「我不用手機=我不想給你號碼」、「我不用IG、FB=我不想讓你知道帳號」。