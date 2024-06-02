一蘭拉麵免排隊「人氣不再？」 一票人反推1家：日本同事認證好吃

來自日本的一蘭拉麵，深受不少台灣民眾喜愛，過去總要排隊才能吃到，今年更漲價到310元。不過一名台中網友分享，他近日第一次去吃一蘭拉麵，不僅不用排隊，嚐鮮後也覺得很普通，CP值不高，好奇「一蘭還能在台中生存多久？」引發眾人討論。

原PO在PTT發文表示，他前幾天第一次吃一蘭拉麵，發現已經不用排隊之外，實際吃過也覺得滿普通，認為市區有很多品質不錯、價位尚可的拉麵店，比一蘭更好吃且更便宜，好奇詢問眾人「一蘭拉麵310元這種盤子價，在台中還能生存多久呢？」

文章引起討論，網友紛紛回應，「一蘭連鎖店本來就吃品質穩定而已」、「非尖峰時段比較不用排啦，假日一早就開始排」、「一蘭本來就不是吃好吃的」、「一蘭還是有一定水準，只是310元就久久一次」、「不用懷疑，一蘭不可能倒」、「只吃一蘭，不用看假職人臉色，美味度+300%」。

不少網友推薦其他好吃的台中拉麵店，其中最多人點名位於老虎城的凪Nagi豚骨拉麵，「只有Nagi是我認證好吃的拉麵」、「Nagi還是個人比較喜歡的拉麵」、「Nagi凪真的很好吃，多年以來老虎城的鎮店之寶」、「Nagi台中怎不開第二間，每次去都排爆」、「Nagi我日本籍同事認證的好吃欸，他說跟在日本吃的一模一樣」。