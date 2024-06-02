黃仁勳到底是誰？大學生質疑「不需要明星化」 反被酸無知

黃仁勳為美國台裔企業家，圖形晶片公司NVIDIA（輝達）的共同創辦人暨執行長，他近日訪台參加COMPUTEX TAIPEI，引發話題，連私人行程都有大批媒體跟隨。有大學生質疑，「黃仁勳到底是誰？就是一個大企業老闆，為何一堆人要跟他拍照，把他明星化？」其他人則酸她「無知」，並指出，「AI教父黃仁勳，他是改變人類視覺提升的那個男人」。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳早在上周就掀起一陣熱潮，並將於今（2）日先現身台大發表主題演講，分享「人工智慧時代如何帶動全球新產業革命發展」，概述AI生態系統的下一步發展，提前炒熱話題。

一名女網友在論壇Dcard以「黃仁勳到底是誰啊？」為題發文，她表示不解，黃仁勳就是一名大企業老闆，然而連他去夜市消費、吃飯的行程，媒體也會爭相報導，近幾日所有新聞都是黃仁勳，但即使黃仁勳再有錢，也不會撒錢分給民眾，對一般人而言，黃仁勳是不同世界的人，「為何一堆人要跟他拍照，把他明星化？」

其他人則留言「妳只需要知道，世界有了他變得更好就行了，而沒有妳，我世界完全不影響」、「妳可以覺得一堆他的新聞很煩、很躁，但妳連他是誰都不知道也不google，那就是妳的問題了」、「謝謝這篇讓我知道台灣人真的很無知」。

有網友解釋「可以天真不能無知，妳今天眼睛看到的高質感畫面，電影、動畫、AI晶片，都來自於他。AI教父黃仁勳，改變人類視覺提升的那個男人」、「簡單來說他們家公司研發GPU，作為影像呈現的用途，然後因為他原本設計是為了支援遊戲的畫面，所以要說世界電玩產業是由他推動的也不為過，其他什麼電影動畫那些的我不敢說，但遊戲及電腦影像呈現，這些是他一手帶出來的是沒錯」。

不過也有人認為，關於黃仁勳的新聞確實過多，「我覺得不用到每天都在報導他的行程」、「可是我覺得就算他真的很重要，也不一定要把他明星化吧」、「我倒是覺得黃仁勳很辛苦，只要在外行走就一堆記者民眾跟著，給他一些喘息的空間吧」。