女騎士立中柱方式引兩派人戰翻「不可能」 台北人笑了：機車族必備技能

不少新手對於機車「立中柱」不擅長，近日網上一張圖片掀起討論，可以看到女主角在立中柱時，是站在機車的後面。對此，一派網友認為，這種立法根本立不出來，但也有一派人表示，這種停車方式很常見，甚至可以說是台北機車族的必備技能。

PTT一張圖片引起廣大討論，可以看到女主角站在機車後面立中柱，看起來相當吃力，路人更前來相助。對此，有一派網友認為，「從後面怎麼立」、「這樣不倒車才怪」、「這樣反而難立，用全身的力氣踩中柱桿就起來了」、「會習慣這樣立，應該是不懂原理想硬拉」。

不過也有人認為，這種方法還是可能會在現實生活中出現的，「我媽會這樣，好像長輩比較常見這種立法」、「旁邊只有一隻腳的空間時我會這樣，從後面踩」、「因為兩格（停車格）停三台車，旁邊沒空隙，要從後面拉」、「把中柱往下踹，車子往後拉就可以了」。

另一方面，由於台北市人口眾多，找車位相對困難，也有不少網友直呼，「台北上班地點一定是這樣硬塞」、「在台北停車必備技能」、「這對常在台北路邊停車的人來說，根本沒難度」、「台北市很正常啦，刮來刮去，在意就自己買車位」、「還滿有趣的，台北好像相對比較不在意刮機車」、「這種就是為了適應環境衍生出來的立法，台北真的很常見」。