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女大生找打工問「初體驗哪間最適合」 一票人推1家：絕對首選

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女大生詢問「初次打工推薦到哪間餐廳」，引發網友討論。圖／ingimage
一名女大生詢問「初次打工推薦到哪間餐廳」，引發網友討論。圖／ingimage

隨著6月的到來，學期也即將結束，不少學生族開始尋找暑期打工。近日一名女大生便發文表示，她今年暑假準備展開打工初體驗，並鎖定朝餐飲業發展，但相關品牌眾多，她實在不知道該選哪家店最適合，請求網友推薦。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文指出，她就讀餐飲科系，根據系上必修實習課程規定，暑期要找餐飲相關實習工作，但她實在沒有明確方向，便列出幾家自己篩選過的店家，「爭鮮、麥當勞、肯德基、鬍鬚張、路易莎、藏壽司、星期五」，詢問眾人「大學初次打工，建議選哪家？」

貼文引起熱烈討論，網友紛紛回應，「找符合勞基法又有供餐的優先」、「當然選生意好的，才有獎金、聚餐」、「選錢多、生意興隆的」、「喜歡吃什麼選什麼」、「當然是找自己愛吃的」、「選生意最好的那家，工作起來才有挑戰性，也會過得很充實快樂」。

還有其他人建議，「路易莎，客人相對客氣點，環境也比較好」、「鬍鬚張，打便當、出餐很簡單就上手」、「麥當勞、星期五、爭鮮，大型連鎖的話，福利通常不會少」、「我投爭鮮一票，我兒子在爭鮮的另一個品牌上班，工讀時薪195元，紅字上班薪水雙倍，福利制度都很好」。

其中，有不少人推薦麥當勞，「麥當勞首選」、「絕對麥當勞，曾經是麥胞的我，真心覺得舒服又爽」、「麥當勞時段彈性，可以考慮去麥當勞」、「麥當勞+1，整體制度比較好，也比較沒問題」、「推麥當勞，全都照規定走，而且國定假日時薪都double，不會像某些餐飲遇到國定都排工讀休，表現良好你畢業後也有機會轉正」。

打工 暑假

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