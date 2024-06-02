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天天幫女友手洗內褲他喊累 醫曝1動作恐滋生細菌

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹指出，手洗內褲不一定比洗衣機來得乾淨。情境示意圖。圖／Ingimage
新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹指出，手洗內褲不一定比洗衣機來得乾淨。情境示意圖。圖／Ingimage

許多人在洗衣服時，會特地將內衣、褲分開手洗，一名男網友表示，自己已經幫女友洗了好幾個月的內褲，但每天下班還要花半小時手洗，不知不覺也感到疲憊。對此，新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹曾表示，手洗內褲如果沒有洗乾淨，反而容易對私密處造成刺激。

原PO在Dcard發文指出，前幾個月開始跟女友同居，才發現對方的內衣、褲都是丟洗衣機洗，他擔心女友私密處因此感染，便主動說要幫忙手洗，不過後來每天下班原PO都得花半小時清洗，也開始覺得很累，認為似乎沒必要堅持下去，「女友從小到大也沒生過什麼病，乾脆讓她丟洗衣機就好了？」

事實上，醫師張瑜芹曾發文表示，很多人都認為貼身衣物手洗比較好，不過手洗若沒有洗乾淨，反而容易導致洗滌劑殘留在內褲上，對私密處造成刺激。另外水份如果擰得不夠乾，也會使細菌滋生

張瑜芹也說，內衣、褲用洗衣機洗當然沒問題，但是要注意，不能跟外衣或襪子一起洗，或是有些專門洗內衣、褲的小型洗衣機，也可以考慮。

Dcard 洗衣機 醫師

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