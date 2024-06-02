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小時候愛爬樹！一票人曝「長大後不敢做的事」 哀嘆：越大越放不開

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO指出，自己小時候很會爬樹，但長大後卻因為怕髒、怕蟲，再也不敢爬樹。示意圖／ingimage
原PO指出，自己小時候很會爬樹，但長大後卻因為怕髒、怕蟲，再也不敢爬樹。示意圖／ingimage

當人的年紀越大，需要顧慮的東西變多，便不敢輕易改變與冒險。日前，有網友在PTT指出，自己小時候很會爬樹，但長大後卻因為怕髒、怕蟲，再也不敢爬樹，忍不住好奇提問有什麼是「小時候敢做，現在不會做的事情？」

原PO表示，他在小學時期非常擅長爬樹，後來卻莫名開始怕蟲、怕髒，使自己不敢像從前一樣毫無顧忌。他透露，或許自己現在還敢爬樹，但一定會事先確認衣服與觀察樹上有無蟲子，再考慮是否攀爬，於是他好奇詢問有什麼是「小時候敢做，現在不會做的事情？」

貼文底下，許多網友留言分享，「徒手抓蟑螂，我現在還真的不敢」、「下樓梯一次跳全部的階梯」、「倒掛單槓」、「切蚯蚓，現在覺得不可思議」、「徒手抓蠶寶寶，現在很怕那個手感」、「盪鞦韆盪超過90度」。

其中不少男網友指出，隨著年紀漸長越不敢與異性相處，「跟女同學打鬧，高中以後就不敢了...」、「牽女同學的手吧」、「跟女生告白」、「真的對女孩越大越放不開」。

PTT 告白 女生 小學

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