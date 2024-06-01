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服務業常把2字掛嘴邊！他嫌「聽到煩」遭網噴：都這麼禮貌了？

聯合新聞網／ 綜合報導
服務業講求以客為尊。示意圖/ingimage
服務業講求以客為尊。示意圖/ingimage

服務業講求以客為尊，因此對顧客的用字遣詞也須格外講究。不過日前一名女網友表示，時常聽到店員把「幫我」掛在嘴邊，例如「幫我刷QR Code喔」、「幫我到第一間更衣室」等，讓原PO聽得很煩悶，直呼「我到底是要幫你什麼？」話題一出瞬間引發討論。

一名女網友在Dcard發文表示，某天在餐廳點菜時，聽到店員說「『幫我』刷QR Code喔」，讓她想起之前試穿衣服時，店員同樣也說「『幫我』到第一間更衣室」，原PO認為，「幫我」的意思應該是實質有幫助到對方，但從上述兩種狀況看來，她並沒有做任何幫助到對方的事，對此原PO相當煩悶，「我到底是要幫你什麼？在工作場合正確使用中文很難嗎？還是我有誤解的地方呢？」

貼文讓不少網友相當傻眼，「你好無聊，感覺就很難搞」、「比較親切啊！簡短講會被靠北很兇，講請又太隆重，而且句子長一點比較容易聽懂，不然客人又蛤...結果又要講一次」、「這個用法不是一直以來都有嗎」、「都已經這麼禮貌了你還要煩悶」、「服務業很難做就是這樣，太客氣不行，嚴肅一點又會被投訴」、「客人執行的機率說幫就是比請字高啊，這是說話的藝術，用字遣詞能提高效率，何樂而不為？」

此外，也有店員解釋，「我在餐廳上班，客人掃QR Code點餐就是在幫我，讓我不必站在那等選擇性障礙的客人；帶位也是，客人願意坐在我指定的位置也是在幫我，畢竟其它桌被訂走，客人硬要換我會很困擾，以上是發生在少數的客人身上，大部分客人都會遵從服務生的指示，這真的是很大的幫助」、「照著對方的指示做，對對方而言就是幫助，字越簡短人的感受通常越差，所以才有麻煩幫我這種話」。

Dcard 店員 餐廳

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