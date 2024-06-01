手套白戴！小吃店阿姨1舉動讓網友看傻：是保護自己？

食安問題近來備受重視，一名網友分享，觀察過不少小吃店的員工，都會戴上塑膠手套來處理食材，但有些阿姨卻會戴著手套一邊拿食物、一邊收錢，讓他覺得好像也沒乾淨到哪去。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「小吃店戴塑膠手套」為題，指出很多小吃店會戴塑膠手套，方便直接用手接觸食物，但相當不解為何有些阿姨，還是會用戴手套的手來拿錢、找錢，覺得相當不注重衛生。

貼文一出後，不少網友都搖頭，紛紛表示「台灣的食安環境，還有很多進步的空間」、「手套是保護自己的手不要弄髒」、「你有沒有想過，其實只是阿姨不想弄髒手」、「那是保護自己的手套，跟衛生無關」、「超多店都這樣啊…」、「簡單說就是，反正吃的是消費者沒差」。

此外，也有部分網友開起玩笑，紛紛回應「你有沒有想過那是美味的秘訣」、「雖然不能保證會不會摸完錢又摸食物，但可以保證絕對不會戴手套挖鼻屎，這樣應該還是加減有提升一點衛生程度吧？」。