1天吃150元！同事曝省錢撇步「餐餐有肉菜」 她驚：有可能嗎

物價頻頻上漲，民眾感嘆錢越來越薄，都被通膨吃掉了。有一名女網友發現同事每天的餐費只花150元，對方還跟她分享可省錢又能每餐有肉有菜的方式，讓她聽了相當驚訝，直呼「這是有可能的嗎？」

這名女網友在PTT發文表示，最近她和同事聊到省錢的問題，對方透露自己一個人住，一天的餐費都只有花150元，一個月也才4500元左右，而且已經持續好幾年了，但看起來卻沒有營養不良的樣子，讓原PO很訝異。同事說自己假日時會去黃昏市場買一些便宜的肉跟菜，也會去找一些特賣會買麵條、泡麵；另外超市賣場的商品都是大批進貨，所以價格也會比較低一些，所以也會去全聯買吐司、蛋，連東南亞商店也偶爾去晃晃。

這樣的方式不僅可以省很多錢，每一餐也都可以有肉有菜，讓原PO聽了非常訝異，「有時候午餐一個便當我就吃掉她一天的餐費了」，她也好奇地想知道「一個月餐費4500元是可能的嗎？」

貼文引起眾人熱議，多數人都認為可行，「當然有可能，而是看妳要過啥樣的生活，一天150都太高，一天50也可以」、「只要有心，沒什麼不可能」、「可以，不計較菜色單調的話不難」、「懂自煮一定可以」、「有可能，窮人吃法，但感覺不太健康」、「有可能啊，去黃昏市場真的可以撿到很多便宜，尤其是將近七點去，打烊前有些東西可以殺價或是多送，就看妳要不要而已啊」、「都去傳統市場買菜的話是可以很省」。

但也有網友不看好，「看妳時間值不值錢啊，備料善後很麻煩」、「她都說可以，只是有辦法可以長久嗎？都不去聚餐天天自己煮」、「這樣活著要幹嘛？」、「要吃得健康不太可能，蛋白質都很難攝取足夠了」、「這些時間不如去打工賺錢」。