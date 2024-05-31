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這款水餃讓她驚呼「根本來自地獄」 嚇到發誓：這輩子不會再浪費食物

聯合新聞網／ 綜合報導
每個人對食物的喜好很主觀，也都有無法接受的食物。 示意圖／ingimage
每個人對食物的喜好很主觀，也都有無法接受的食物。 示意圖／ingimage

從小到大，每個人對於食物的喜好各有不同，也很主觀，當中也有「拒絕往來」的討厭食物，有一名女網友就在Dcard發文列出自己無法接受的3種食物，並問大家「有這輩子絕對不能吃的食物嗎？」

原PO以「這輩子絕對不會再碰的食物」為題發文，表示每個人都有食物禁區，她原本以為自己不能吃的東西就那幾樣，沒想到後來吃過3種食物後，讓她立刻列為拒絕往來的東西。原PO說第一個是「蚵仔」，因為小時候曾吃到不新鮮的蚵仔，當下被噁心到，從此就不敢再吃了。

第二個是「牛肉」，她表示前陣子為了祈福吃素大約一個月左右，之後再回去吃葷的食物，就沒辦法接受牛肉的味道。第三個是「松露水餃」，原PO說前陣子很流行松露水餃，不少電商品牌都會出這款水餃，她也跟同事團購嚐鮮，並且用電鍋蒸來吃，沒想到吃了之後讓她嚇到直呼這是從來沒吃過的味道，還說這是來自地獄的食物，這輩子絕對不會再碰了。

原PO苦笑地說因為松露水餃，讓她這輩子都不會再浪費食物，「因為下地獄我不想再吃一次松露水餃」，她也勸沒吃過的人千萬別嘗試，因為這是聞到就會想吐的味道。

貼文一出，不少人也分享自己無法接受的食物，「豬肝，吃起來粉粉的很噁心」、「松露真的臭」、「小時候學校營養午餐很常有豆薯，不知道為什麼我吃了就吐，吐到有陰影了」、「蝦子，有次吃到不新鮮的鳳梨蝦球，幾個小時後全身蕁麻疹去急症，有陰影了，甲殼類都放棄吃」、「榴槤，這個真的不行」、「西瓜，因為小時侯被家長騙吃了種籽會在肚子裡發芽，至今依舊打死不吃」、「絕對是紅蔥頭，聞到就想吐何況是吃」。

水餃

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