她點出戶外3噁心隱憂「會將包包放地上嗎？」 眾人搖頭：寧放腳上

包包是現代人不可或缺的配件之一，許多人都會將自己的手機、錢包等物品全部集中攜帶，但外出時難免會遇到沒有桌椅無法置放包包的情況，有些人就會一直背著或乾脆放在地上。有一名女網友就好奇，公共場所的地板上非常骯髒，這樣大家還會將包包放地上嗎？

原PO在PTT發文表示，公眾場所的地上通常都很髒，可能有蟑螂老鼠跑過，也可能有很多人的鞋子踩過大便髒汙後才剛走過，一些餐廳的地上搞不好還有各種油汙，如此骯髒的環境，她觀察到還是有不少人會將包包放置在公眾場所的地上。

原PO也說最近會特地設置儲物盒，讓顧客把包包和隨身物品放在盒子內的店家好像變多了，她不知道店家提供這樣的服務是否會加分，也好奇大家是否會在意包包放在地上？

貼文一出引來兩極看法，有人覺得可以接受，「會啊，不在意。你以為蟑螂老鼠會那麼乖，跳過所謂的儲物盒不爬喔？」、「台灣現在還是很多蹲式廁所，踩來踩去，我很佩服包包敢放地上的人，但是我也會，因為不想太潔癖」、「外國人會，還能直接坐地上」。

但多數人還是無法接受放地上，「以前會，經過一個疫情變比較神經質，就都不會了」、「草皮我連踩在上面都不太敢，包包只接受放服飾店的地板上」、「我自己比較好的背包寧願放腳上也不放地上」、「如果沒有置物籃，我都放在椅子上」、「不會。放在另一張椅子上或是自己大腿上」。