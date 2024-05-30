她驚台鐵招牌「侵門踏戶」插旗高鐵站內 網一看笑認：是本業

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵示意圖，與新聞提及當事者無關。圖／聯合報系資料照片
台鐵示意圖，與新聞提及當事者無關。圖／聯合報系資料照片

你也認同嗎？一名女網友在臉書社團「鐵道文化之旅」曬圖分享，只見照片中她位在高鐵站內，卻被面前顯眼的「台鐵便當」招牌給吸引，不禁開玩笑道「這應該是台鐵少數可以贏過高鐵的東西了吧」，引起眾網友共鳴。

拍下眼前這塊藍色的「台鐵便當」招牌，原PO搞笑發文表示，台鐵可以「侵門踏戶」，囂張到直接插旗在高鐵站內賣起便當，「這應該是台鐵少數可以贏過高鐵的東西了吧」，貼文留言區更引來網友直呼是「台鐵之光」。

不少人更分享個人經驗，坦言搭高鐵卻買台鐵便當已成「習慣」，不說甚至都沒發現當中矛盾之處，「（高鐵）台中站的閘門，買完直接進站」、「不說還沒注意。在高鐵左營站候車區，都是買台鐵便當拎上高鐵去吃的」、「台鐵便當高鐵台中站也有，而且就在高鐵便當的對面，諷刺的是排隊的都是台鐵便當」。

網友們紛紛認同原PO附和道，「請用『碾壓』這兩個字」、「他們業務沒衝突，一個是餐飲業、一個是運輸業」、「搭高鐵要帶上台鐵便當是最佳組合阿」；不過仍有高鐵便當的愛好者發聲，認為台鐵便當雖然好吃，但事實上高鐵便當的美味程度也不會輸。

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