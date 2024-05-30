「北部粽 VS. 南部粽」怎麼選？ 這1口味七成的人最愛

華人過節都會配上應景的食物，例如端午節就是要吃粽子，而在台灣甚至還會區分為北部粽和南部粽口味，各有特色也各有擁護者。有一名女網友發文表示自己兩種都喜歡，好奇是否也有人一樣不選邊站？貼文一出也釣出不少同好。

原PO在PTT寫道不論是北部粽或南部粽，自己通通都愛，她認為北部粽吃起來米心偏硬，而南部粽則偏軟爛，各有特色也都覺得好吃，「有時想吃北部粽，有時想吃南部粽，醬料我覺得甜辣醬也百搭」。原PO好奇想問大家，是否也有人跟她一樣兩者都愛，不選邊站的嗎？

多數人也都和原PO一樣來者不拒，「我都愛，因為我都不會包」、「不管南部北部，加了鳳梨就是好粽」、「都吃，不過裡面的肉我都會挑掉」、「只要是肉粽都好吃」、「都喜歡，不挑嘴」、「各有千秋，不過北部粽其實比南部粽貴一些，用料有差」、「只要好吃的都吃」、「我也都愛，但北部的那個其實是油飯」。

還有網友分享自己愛好的口味，「我是台北人愛南部粽，要加醬油膏和花生粉那種」、「私心愛南部粽，要滿滿軟花生才行」、「喜歡北部，立體油飯」、「喜歡北部粽，加甜辣醬更好吃」、「改吃客家粄粽」、「我只吃菜粽」。

網路上很常見到「戰南北」的議題，不論生活習慣、文化、食物等，想當然爾粽子也成為焦點之一。知名求職網就曾針對上班族做過調查，上班族在端午節時平均會吃3.5顆粽子過節，而在最喜歡的口味選擇上，南部粽以72.5%勝出，北部粽以52.2%居次。