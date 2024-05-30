她好奇現在很少人用洗衣粉？ 過來人點出3缺點：不要再用了

洗衣服從早期的水晶肥皂、洗衣粉，到後來的洗衣精、洗衣球等，都是不少家庭會使用的清潔用品，有一名女網友和朋友聊天時，發現只有自己還在用洗衣粉，讓她好奇現在大家都用什麼洗衣服比較多？貼文一出，大票人點出洗衣粉的3大缺點，建議不要再用了。

這名女網友在PTT以「比較少人在用洗衣粉了嗎？」為題發文，她說和朋友聊天時才知道只有自己家裡還在用洗衣粉，朋友反而覺得洗衣精跟洗衣球比較方便，而且洗衣精味道很舒服，洗衣球只要丟一顆進去洗衣機就可以了。

原PO說自己家裡一直都是用洗衣粉，不僅清潔力比較好，選無香料、無螢光劑、無磷的商品，對皮膚也比較無負擔，但聽到朋友們都不用洗衣粉，讓她非常訝異。原PO也好奇現在大家都用什麼洗衣服，「眞的只有我還是洗衣粉派嗎？也會和我一樣在意香味或是成份嗎？」

大批網友認為洗衣粉的缺點就是容易溶解不全、卡在洗衣機、越洗越髒，「洗衣粉的結晶會殘留，讓洗衣機壽命變短」、「洗衣粉有時候會結塊」、「以前也堅持用洗衣粉，大概3年前開始就都改用洗衣精了。洗衣粉放太多會有溶不開、卡在衣服上的問題」、「目前都用洗衣球跟洗衣精，覺得洗衣粉好像會在洗衣機裡卡垢」、「洗衣粉沒溶掉的會卡在洗衣機裡」、「洗衣粉容易讓洗衣機卡垢，專門在清潔洗衣機的，都建議不要使用洗衣粉」、「來修洗衣機的原廠廠商說不要用洗衣粉，容易壞」、「洗衣粉容易放太多導致溶解不全，衣服會洗不乾淨以外，還容易導致洗衣機故障」。

但也有人還是偏好用洗衣粉，「我媽媽喜歡洗衣粉」、「也用洗衣粉，沒加太多，先融解再放衣服」、「我用洗衣粉都先放水放一半再放衣服，沒卡過」、「使用高溶解低泡沫洗衣粉路過」、「我會先攪散再放衣服，從沒有洗衣粉溶解不全的問題」、「粉，單純便宜」、「洗衣粉派+1，我也喜歡無香料、無香味的」。

還有網友分享洗衣心得，「洗衣精也有無香味無螢光劑的」、「洗衣球可以完美解決所有因意外弄髒手弄髒環境等問題」、「現在沒人手洗了嗎？我家還在手洗」、「我是洗衣皂，每天手洗」、「洗衣球我覺得是噱頭，但還是有方便之處啦」、「都用，我是手洗用洗衣粉，機洗用洗衣精」、「用過洗衣球之後就回不去了」。