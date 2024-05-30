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他遊日本大讚6優點「不想在台灣旅遊購物了」 一票人認同：真的舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京鳥瞰圖。 圖／ingimage
日本東京鳥瞰圖。 圖／ingimage

日本一直以來都是台灣人最愛旅遊造訪的國家之一，有一名網友四月份到日本遊玩，回來後對當地多項優點讚不絕口，包括餐廳、購物服務、住宿價格、退稅、交通安全、街道清潔等，甚至開玩笑地說不想在台灣旅遊跟購物了，貼文也引起鄉民們熱議，不少人非常認同其看法。

這名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，上個月到日本東京旅遊就花了45萬多元，他說當地的餐廳即使在路邊隨便看到一家喜歡的，走進去都不會遇到雷的，而且比台北同類型的餐廳便宜又好吃。除此之外，逛街購物時，店員的服務也非常好，例如買衣服的時候，店員會不斷推薦單品並稱讚，讓他買起來心情特別好，重點是超級便宜。

而台灣人很在意的住宿價格，原PO也說沒有特別便宜，跟台灣差不多價格，但因為是住東京市中心，所以比較起來還是很划算。至於退稅問題，他說除了幾間百貨要排隊跟扣手續費以外，日本的退稅算是全世界數一數二方便，「結帳直接打九折超棒」。

相信不少到過日本旅遊的人都認同，日本的交通和街道整潔是有目共睹的，原PO大讚日本根本是「行人天堂」，他在當地租車上路，感受到先進國家道路規劃真的領先台灣很多，另外街景很美又乾淨，手機隨便拍都可以自帶「日本濾鏡」，不修圖都很好看。如此多的優點也讓原PO決定好好存錢，下次再去日本撒幣，「在那邊花錢都好心甘情願」。

多數鄉民認同原PO看法，「人生就是要四處走走看看才對啊，幹嘛一輩子都待在台灣呢」、「在日本街上走路真的舒服」、「住宿便宜很多，我極度認同！上上禮拜去東京自由行四天，玩下來後讓我覺得，有放假要出去走走，真的別在台灣走…太浪費錢了」、「出國之後根本不會想在台灣玩，就算出去走走也是當天來回」、「日本街道真的很舒服、路又平，也沒有雜亂的招牌廣告」、「每次從日本回來，都覺得台灣這什麼爛交通」、「日本的文化古蹟保存也很好，整體旅遊規劃也很周全，更別說很懂得讓觀光客掏錢買商品，他們的觀光推廣真的太厲害」、「日本行人天堂是長久以來培育起來的，現在要台灣這樣根本不可能」。

不過也有人持不同意見，「其實你應該移民日本才對，你才知道日本生活有多困難，找工作有多困難，前輩有多雞巴貓」、「長期住日本會覺得台灣根本天堂」、「光是便利性跟醫療費用，台灣就贏了，日本適合旅行或long saty，長期居住還是台灣好」、「交通跟氣候是日本贏了，醫療跟外食價格方面是台灣大勝」、「出國玩時總覺得國外好、台灣爛，等到真的移民到國外住了幾年後，才會深深體會台灣的好」。

原PO在爆廢公社分享自己到日本旅遊的心得。 圖擷自爆廢公社
原PO在爆廢公社分享自己到日本旅遊的心得。 圖擷自爆廢公社

出國旅遊 日本

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