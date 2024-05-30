看郭書瑤翻車有感…她曝「閨密變惡鄰」心很累 網點出友情變質關鍵

近日藝人郭書瑤因拖欠管理費，遭社區管委會指控為惡鄰一事，引發社會關注。一位女網友也因此事想起與惡鄰不愉快的交手經歷，感嘆「從沒想到，這個惡鄰居會是我曾經的好友」，現況是「比陌生人還陌生…」，而且正在打官司。貼文曝光，有人一針見血地指出關鍵「感情好的前提是沒利益衝突」。

一位女網友在「Dcard心情板」以「千金難買鄰居，心累啊」為題發文，表示近日看到藝人郭書瑤被指控是惡鄰的新聞時，想起自己的親身經歷，與曾經親如家人的閨密好友，因漏水事件變成「比陌生人還陌生」，心中百感交集。

原PO表示，當初租屋和朋友一起同住，兩人彼此照應、相處愉快，感情迅速加溫，漸漸晉升到像家人的感覺。後來，樓上剛好有空房出租，朋友也需要有大一點空間，就搬到樓上當「厝邊」，仍然維持著「好鄰居」的感情。之後，兩人各自成家、買下房子從租客變成屋主，兩家人在同樣的位置安心落腳，孩子們也都是彼此最好玩伴，讓原PO慶幸自己的鄰居是好友。直到漏水事件發生，一切的美好就都變了調。

在某個夏天大雨過後，原PO發現房間有漏水情況，對應樓上好友的住家剛好是澆花的位置，就跟好友的先生提到此事，對方也表示會儘快處理，原以為事情會被解決，但過了一段時日，發現「天花板從有顏色到後來爛爛的，我知道不對勁了…」。

原PO只好找上好友說明漏水事件，希望能一起處理好，怎知好友的態度是「漏水是我家，請我自己處理」。依好友的意見，原PO找了師傅來抓漏，結果一如原本預測，是上方的防水有問題，需要從樓上的管線、漏水處先做修復，樓下住家的漏水情況才能根治。

原PO將師傅的意見轉達給好友，並希望能討論費用的部分，結果好友卻說：「我不相信你找的師傅」、「你漏水自己處理，不要打擾我們家的生活」、「這個漏水自己想辦法，我們沒有做錯任何事，為什麼要付錢，為什麼要讓你打擾」。

聽到親如家人的好友說著「比陌生人還冰冷的話語」，原PO整個「心碎了」，此後，兩家人的關係也變了調。但漏水問題仍需要處理，原PO仍嘗試繼續溝通，朋友以各種軟、硬釘子回應，尋求管委會協助也無效，目前正訴諸法律解決。

經此漏水事件，原PO感嘆「真心覺得很怕遇到惡鄰居，但從沒想到，這個惡鄰會是我曾經的好友」，甚至還要走法院，真的懷疑自己的交友眼光。

貼文曝光，網友紛紛留言，「好心寒，她是在自己陽台澆花嗎，影響到你們家天花板了，她難道地板沒問題嗎」、「你還沒遇到在廁所陽台抽菸亂排油煙、長期施工裝潢，這種惡鄰真的是7414」，還有人一針見血的說，「你朋友可能很缺錢，感情好的前提是沒利益衝突，你應該原本沒觀察她的人品，或者你以前很自信，就算她人品不好，也不會傷害你（通常這樣想的早晚吃癟）」。