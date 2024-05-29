再擾兒醫病童！他揭青鳥行動現場「比上次還誇張」 網心疼：孩子沒政治立場

立法院於昨（28）日下午三讀通過國會改革相關法案，民間團體發起的「青鳥行動」則在韓國瑜敲下議事槌後持續進行，逾萬人潮聚集抗議至深夜。然而，抗議活動又再次影響到鄰近的台大兒童醫院，粉絲專頁「靠北護理師」就分享，有粉絲表示「重低音超級大聲，比上次還誇張」。

臉書粉絲專頁「靠北護理師」將一則私訊轉載至社群平台threads，提及有粉絲於28日晚間9點半指出，「今天外面的抗議，重低音超級大聲，比上次還誇張欸…」、「忘了說，是兒童醫院，真的很吵」。「靠北護理師」的小編則點出，自己認為threads上應該比較多關注相關活動的人，想請參加活動的人再多注意音量，「麻煩了」。

該貼文被轉至PTT，再度掀起議論，網友紛紛直呼「拜託要去夜店玩轉去信義區好嗎」、「完全搞不清楚什麼地方該做什麼事」、「免費演唱會耶，還不知足（反串）」、「他們多大聲還真的有關係」、「很誇張…兩台車子、人上台咆嘯、喇叭對著醫院」、「我印象中十年前的太陽花沒這麼吵」、「那群人是連同理心都沒了嗎」、「自由是要在不妨礙他人的情況下」、「民主的聲音？」。

也有人以孩子作為思考的出發點，指出「孩子沒政治立場，而且還生病住院，唉」、「一般醫院都很不妥了，何況是兒童醫院」、「裡面的小孩生存都有問題了，結果外面在吵」、「多數要尊重少數，大人不用尊重小孩？」、「真為兒童醫院裡的病患感到不捨」、「好可憐，生病已經很難受了還有一群來亂的」、「如果我住附近，絕對會從支持方變反方，就像吵死人的競選車，哪位一直噪音擾民，就不投給他」。

隨著怨聲逐漸擴大，24日抗議現場的畫面又被翻出，影片中燈光炫目閃爍，抗議的群眾跟著電音搖擺，還不斷播放重複的粗俗字眼。見此，時常在臉書針貶時事的胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰也忍不住發文怒批：「在台大兒童醫院旁邊，大開這樣的電音就是民主？吵到病童沒辦法好好休息，還上網出征抗議的住院兒童的家長，正當性在哪裡？」