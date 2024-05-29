快訊

獨／民視高層拎蛋糕慶生 胡瓜祭律師牌：剩2天給你解決

陸海警可在南海拘捕外國人…菲總統示警恐局勢升級 陸外交部回應了

陳幸妤植牙糾紛遭病患求償130萬 二審勝訴免賠理由曝光

再擾兒醫病童！他揭青鳥行動現場「比上次還誇張」 網心疼：孩子沒政治立場

聯合新聞網／ 綜合報導
立法院於28日三讀通過「國會改革」法案，民間團體發起的「青鳥行動」在韓國瑜敲下議事槌後持續進行，然而，抗議活動又再次影響到鄰近的台大兒童醫院。記者曾原信／攝影
立法院於28日三讀通過「國會改革」法案，民間團體發起的「青鳥行動」在韓國瑜敲下議事槌後持續進行，然而，抗議活動又再次影響到鄰近的台大兒童醫院。記者曾原信／攝影

立法院於昨（28）日下午三讀通過國會改革相關法案，民間團體發起的「青鳥行動」則在韓國瑜敲下議事槌後持續進行，逾萬人潮聚集抗議至深夜。然而，抗議活動又再次影響到鄰近的台大兒童醫院，粉絲專頁「靠北護理師」就分享，有粉絲表示「重低音超級大聲，比上次還誇張」。

臉書粉絲專頁「靠北護理師」將一則私訊轉載至社群平台threads，提及有粉絲於28日晚間9點半指出，「今天外面的抗議，重低音超級大聲，比上次還誇張欸…」、「忘了說，是兒童醫院，真的很吵」。「靠北護理師」的小編則點出，自己認為threads上應該比較多關注相關活動的人，想請參加活動的人再多注意音量，「麻煩了」。

該貼文被轉至PTT，再度掀起議論，網友紛紛直呼「拜託要去夜店玩轉去信義區好嗎」、「完全搞不清楚什麼地方該做什麼事」、「免費演唱會耶，還不知足（反串）」、「他們多大聲還真的有關係」、「很誇張…兩台車子、人上台咆嘯、喇叭對著醫院」、「我印象中十年前的太陽花沒這麼吵」、「那群人是連同理心都沒了嗎」、「自由是要在不妨礙他人的情況下」、「民主的聲音？」。

也有人以孩子作為思考的出發點，指出「孩子沒政治立場，而且還生病住院，唉」、「一般醫院都很不妥了，何況是兒童醫院」、「裡面的小孩生存都有問題了，結果外面在吵」、「多數要尊重少數，大人不用尊重小孩？」、「真為兒童醫院裡的病患感到不捨」、「好可憐，生病已經很難受了還有一群來亂的」、「如果我住附近，絕對會從支持方變反方，就像吵死人的競選車，哪位一直噪音擾民，就不投給他」。

隨著怨聲逐漸擴大，24日抗議現場的畫面又被翻出，影片中燈光炫目閃爍，抗議的群眾跟著電音搖擺，還不斷播放重複的粗俗字眼。見此，時常在臉書針貶時事的胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰也忍不住發文怒批：「在台大兒童醫院旁邊，大開這樣的電音就是民主？吵到病童沒辦法好好休息，還上網出征抗議的住院兒童的家長，正當性在哪裡？」

台大醫院 噪音 國會改革 社運 護理師

相關新聞

再擾兒醫病童！他揭青鳥行動現場「比上次還誇張」 網心疼：孩子沒政治立場

立法院於昨（28）日下午三讀通過國會改革相關法案，民間團體發起的「青鳥行動」則在韓國瑜敲下議事槌後持續進行，逾萬人潮聚集抗議至深夜…

阿信說「我們中國人」…她問想告別五月天嗎？釣出網友兩極反應

台灣天團「五月天」是很多人青春的回憶，但「五月天」日前在北京開唱，主唱阿信說出「我們中國人」引發爭議。有網友在PTT女孩版發文，「妳想告別五月天嗎？」，掀起熱議。

願幫「長髮哥」免費除疤！曾放話弄倒亞尼克的他獲網讚：真男人

台中捷運21日發生隨機砍人案件，造成2名乘客受傷，其中一名被稱為「長髮哥」的許瑞顯，英勇與凶手博鬥時被砍傷，臉上因此留下兩道長疤，讓許多人看了不捨，有人許願希望有醫美團隊協助除疤。粉專「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」公開喊話，願意免費協助修復疤痕。

70歲阿北臉書封鎖老婆被抓包 發文嗨喊「黑皮一整天」3天後下場笑翻網

你也喜歡在臉書分享日常嗎？一名70歲阿北喜歡在臉書（下文以FB代替）發文，由於近來被老婆盯太緊，終於忍不住...

月領7萬遺產！她32歲有房有車 躺平3年嘆：人生好無聊

如果人生真的有機會躺平，你願意過上這樣的生活嗎？一名女網友表示，自己因為繼承遺產，每個月躺著就能領到7萬塊，加上自己本身有房、有車，決定辭去工廠的工作待在家，不過每天就是吃吃喝喝，但也不到可以花大錢的程度，感嘆「人生好無聊」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

千層蛋塔爆紅！他曝「1顆75元起跳」 內行人揭高價原因：合理

千層蛋塔近日爆紅，吸引不少民眾搶著嘗鮮。一名男網友表示，蛋塔成本較低，一般的蛋塔賣40都算貴了，不理解千層蛋塔居然賣75元，甚至都可以買一個便當，不解為什麼這麼受歡迎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。