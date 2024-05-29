阿信說「我們中國人」…她問想告別五月天嗎？釣出網友兩極反應

台灣天團「五月天」是很多人青春的回憶，歌單一排「五月天」，甚至說不少人聽他們歌長大也不為過。但「五月天」日前在北京開唱，主唱阿信說出「我們中國人」引發爭議。有網友在PTT女孩版發文，「妳想告別五月天嗎？」，掀起熱議。

有網友不願意原諒，「沒特別喜歡他們，但扯到中國人對他們印象更差而已」、「我不聽中國歌手的歌」、「留著走鐘前的歌單，新的不聽了」。

有五迷為他們緩頰，「藝人歌好聽就聽，扯政治沒興趣」、「音樂歸音樂，其他一定都是故意遭人操作」、「其實藝人怎麼樣跟我們都無關吧？」、「妳告不告別有影響嗎？有種就不要用蝦皮、買中國製產品，不要追陸劇」。

也有人覺得五月天歌曲被高估，「他們只有早期剛出道的創作有特色吧」、「25年來只賣一道菜叫熱血，但明明很市儈」、「一直沒在關注，芭樂歌從來就不好聽」、「以前KTV也只有合唱，從來不會自己點，算是不想被當成不合群怪人而已」、「大學畢業之後還聽五月天的人，本質上就是拒絕長大」。