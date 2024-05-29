願幫「長髮哥」免費除疤！曾放話弄倒亞尼克的他獲網讚：真男人

台中捷運21日發生隨機砍人案件，造成2名乘客受傷，其中一名被稱為「長髮哥」的許瑞顯，英勇與凶手博鬥時被砍傷，臉上因此留下兩道長疤，讓許多人看了不捨，有人許願希望有醫美團隊協助除疤。粉專「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」公開喊話，願意免費協助修復疤痕。

中捷隨機砍人案傷者之一的「長髮哥」的傷者許瑞顯，近日在IG限動公布近況，臉上兩道長長的疤痕，讓許多人感到不捨。粉專「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」見狀公開喊話，「我們的英雄長髮哥！請跟我聯絡～我讓我台中的醫美團隊，幫你免費負責後續的修復除疤！加油！」

貼文曝光，網友留言一片叫好，「編哥好讚」、「勇敢哥遇到仗義哥！ 帥爆！」、「這樣的幫助，真的是非常暖心#也謝謝中捷的英雄」、「編哥太帥了～看到這傷口真的好難過」、「仗義！！不能讓好人心寒～」、「被編哥感動了，兩位真男人！」。

根據《聯合新聞網》報導，「G老闆編哥」為生乳捲Gelovery負責人，曾與知名生乳捲專賣店亞尼克因官司結下梁子，放話一定要弄倒亞尼克。這次跳出來，願意免費協助長髮哥修復臉上的傷疤，仗義舉動獲得網友大大讚賞；但據了解，事發後，台中市政府與警察局，已協助媒合愛爾麗醫美集團免費協助後續的醫療及美容服務。