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70歲阿北臉書封鎖老婆被抓包 發文嗨喊「黑皮一整天」3天後下場笑翻網

聯合新聞網／ 綜合報導
長輩示意圖。圖／Ingimage
長輩示意圖。圖／Ingimage

你也喜歡在臉書分享日常嗎？一名70歲阿北喜歡在臉書（下文以FB代替）發文，由於近來被老婆盯太緊，終於忍不住！在FB社團「以文交友」發文宣告，自己正式封鎖了老婆的FB帳號，不料隨即就被抓包。而他也不忘在封鎖後第3天回報近況，一則幽默回覆「窗外陽光明媚，四肢依然健在」，更是讓不少網友們笑翻。

原PO指出，自己在FB寫文章時，老婆總會盯著錯別字看，若看到有不適當的句子也會叫他換，太粗俗、太臭屁都不行，有時就連標題都管，宛如「警總復辟」一般。一開始，原PO還覺得有人幫忙盯稿是件好事，慢慢地卻覺得不自在——有老婆的照片總被嫌挑得太醜、有的貼文貼了又刪，讓寫文章原本是為了抒發情緒、讓自己快樂的事變得索然無味，沒心情再寫，老婆後來更是連他回覆別人的貼文也要管。

「我人生過的好好的，妳何必介入其中？」原PO心想，追究到底就是家裡這位雞婆造成的。心一橫，便把老婆的FB帳號偷偷封鎖，此外他更感謝FB的封鎖功能，能「六親不認」將人排除在外，晚上卻還是可以神不知鬼不覺地上床。不料，原PO老婆不一會兒就發現這個陰謀，深怕老公去「撩妹」，一直強迫他解除封鎖。

最後，原PO笑道，他忍辱負重，當天依然維持封鎖狀態，不僅在貼文中曬了一張「老婆模糊」照，最後更嗨喊「光想像就能黑皮一整天」。貼文一出隨即引起廣大迴響，更引起不少人夫共鳴，「大哥，如果你能再堅持三天，我就提名你進復仇者聯盟，因為你是真英雄」、「我勸你還是解封吧！否則你沒有好日子過的。Me too」、「我懂你的」、「真的可怕阿！後面警總的眼光隱約可見！」。

不過，也有網友直呼老夫老妻互動甜蜜，根本是另類「放閃文」，「太座是最忠實的讀者」、「感情真好，這實則是放閃文耶」、「這個警總，當初可是花了很大力氣娶回家的」、「有種曬恩愛的感覺！但是應該堅持不久（封鎖警總）」、「愛，是種甜蜜的負擔阿！」。

人夫 老婆 臉書

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