月領7萬遺產！她32歲有房有車 躺平3年嘆：人生好無聊

如果人生真的有機會躺平，你願意過上這樣的生活嗎？一名女網友表示，自己因為繼承遺產，每個月躺著就能領到7萬塊，加上自己本身有房、有車，決定辭去工廠的工作待在家，不過每天就是吃吃喝喝，但也不到可以花大錢的程度，感嘆「人生好無聊」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「匿名3公社」表示，自己目前32歲，還是單身，之前在工廠做輪班的工作，月薪大約4萬元，名下有間500萬的房子，以及一台8年的休旅車。

這名女網友進一步說明，前陣子因為繼承家人的遺產，每個月戶頭都有7萬元，索性辭去工廠的工作，但這筆錢要20年才會完整拿到，所以也高興不起來，要花大錢也沒辦法，覺得不上不下的，不知道還要不要再另外找工作？

貼文一出後，多數網友建議可以去工作或找喜歡的事情做，紛紛表示「一個月有7萬真的可以做很多事情耶」、「找個事情來做吧，要不然很快就會癡呆，遺產領不領得完還是未知數」、「我建議妳還是去工作，因為20年後就沒有7萬可以拿了，而且妳也與社會脫節很久很久了」、「贏一堆人了，要知足」、「成就感是錢買不到的」、「妳可以選擇志工或義工」、「找一個壓力不這麼大的工作做，生活也比較不那麼無聊，而且坐吃山空其實很快的」。

此外，也有不少網友開起玩笑，紛紛回應「阿姨！我不想努力了！求收留」、「加我好友，以後出國玩找妳一起去」、「我36歲，不然我們可以交往，多一個人一起花，妳比較不孤單，會有《紫禁之巔》那種對手感」、「找小狼狗遊山玩水了」。