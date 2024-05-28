千層蛋塔爆紅！他曝「1顆75元起跳」 內行人揭高價原因：合理

千層蛋塔近日爆紅，吸引不少民眾搶著嘗鮮。一名男網友表示，蛋塔成本較低，一般的蛋塔賣40都算貴了，不理解千層蛋塔居然賣75元，甚至都可以買一個便當，不解為什麼這麼受歡迎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出一張千層蛋塔的照片，指出許多烘培業者開始推出花朵狀的千層蛋塔，但一個竟要價75元，他認為蛋塔的成本不高，一般的蛋塔賣40-50元都嫌貴，不解為何千層蛋塔賣到75元還這麼受歡迎？直言75元都可以買一個便當溫飽一頓了。

貼文一出後，有網友認為千層蛋塔很費工，紛紛表示「因為吃的是人家的技術」、「就是那個『層』貴吧！費工」、「看起來很費工，買不買單就看個人」、「做過烘培之後你就知道這些東西有多費工了！」、「你如果知道這餅皮是怎麼桿的，就會明白為何1個要75元」、「不要把職人的技術看得如此廉價，自己弄就知道難度了」。

不過，也有網友覺得價格太高，直言「千層蛋塔是吃流行，過一段時間就會退燒」、「百貨商場有賣6顆500元」、「台南市的甜點店一顆賣100元」、「現在甜點，麵包比飯還貴，我真的很懷疑是用多好的材料」、「願意當盤子的人真多」、「因為永遠有盤子會買」。