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跟團赴日本旅遊被排怪景點？ 他曝「跟鷹架拍照」滿頭問號
台灣民眾出國首選日本，其中不少人會選擇跟團，也有許多人喜好自助旅遊。一名網友分享，他這兩年去日本玩了五次，有跟團也有自由行，深深感受到兩者差異，他認為旅行團都會安排一些「很奇妙的景點」，例如明知五重塔在整修，卻還是照排進行程，讓他不禁吐槽「為何要去那邊跟鷹架拍照？」
原PO在PTT發文表示，這兩年他去了日本五次，其中包括了跟團和自由行的經驗。他指出，跟團常會被塞一些很奇妙的景點，例如他有次參加東北團，去看五重塔、羽黑山，當時因為有積雪，走了一段路才看到五重塔，結果到那邊發現正在整修。
原PO說，雖然一路上導遊有提過正在整修，但他認為既然行前早就知道在整修，「為啥還要帶去？未整修前真的美，結果去那邊跟鷹架拍照？」他也表示，如果是自由行，就可以自己查好整修時間、調整行程，不用白跑一趟浪費出遊時間。
此外，他還分享之前參加北海道團，被帶去修女院吃冰淇淋，「這冰淇淋有名程度，可以說是到處都有，為什麼還要拉車拉這麼遠，塞這個行程？」
最後原PO也得出結論，認為如果不常去日本，又想去交通不易抵達的景點的話，跟團的確取勝，但若很常出去的話，還是自己多做功課會好一點，自助旅行更有彈性和自由。
貼文引起討論，網友們表示，「不想自己動腦就跟團，沒有動腦就惦惦跟著走」、「懶得自駕就乖乖跟團」、「修女院不是看那個庭園和建築嗎，吃冰淇淋應該只是順便吧」、「我們自助去看山口琉璃光寺廟，五重塔看到鷹架，但還是很開心，有時候去整修中景點也滿不錯的，可以看整修中版本」、「有些人出國只是放鬆，其實沒特別想去什麼地方，就算是拉車在車上放空也很享受」。
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