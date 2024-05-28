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「中捷長髮哥」近況曝光！臉留2條長疤開心「吃到泡芙」 惹網友心疼

聯合新聞網／ 綜合報導

中捷運21日發生隨機砍人案件，造成2名乘客受傷，其中一名被稱為「長髮哥」的傷者，在事發當時奮勇撲向行凶的洪男並壓制對方，臉上也因此留下了長長的刀痕。26日他在IG限動自曝近況，開心表示「今天終於吃到泡芙了」。

一名網友在「PTT Gossiping板」分享在中捷砍人案中奮勇制伏凶手的「長髮哥」IG限動擷圖，圖中的長髮哥臉上有著長長的兩道刀傷，一道從右眼尾一直延伸到右臉頰下顎處，另一道從人中劃過嘴唇直至下巴，佈滿了密密麻麻的縫線，寫道「今天終於吃到泡芙偉哉我的朋友們」，並透露「明天（27日）拆線」。讓原PO感嘆表示「看起來至少縫了四十到五十針，幸運的是沒傷到眼，希望這位勇敢的英雄早日康復QQ」。

文章曝光，網友紛紛留言，「沒砍到眼睛嘴巴真的謝天謝地」、「往好處想真的幸好沒砍掉最重要的眼睛」、「老天保佑」、「現在醫美應該可以弄到很淡吧…？希望有可以幫忙的途徑」、「男生沒差啊，這是勳章」、「看起來超痛那邊縫針」、「真的是英雄，祝早日康復」、「祝勇敢善心的好人早日回復，日後也順順利利」。

中捷砍人案中英勇壓制兇手的長髮哥，在IG限動自曝近況，臉上兩道長疤，惹網友心疼。圖擷自長髮哥IG
中捷砍人案中英勇壓制兇手的長髮哥，在IG限動自曝近況，臉上兩道長疤，惹網友心疼。圖擷自長髮哥IG

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