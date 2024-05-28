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韓式甜點「扁可頌」爆紅賣進台灣超商、麵包店 一票人喊邪門歪道：包包就有

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韓式甜點「扁可頌」爆紅賣進台灣超商、麵包店 一票人喊邪門歪道：包包就有

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國的扁可頌風潮也吹進日本。圖／擷自X@GriTokyo
韓國的扁可頌風潮也吹進日本。圖／擷自X@GriTokyo

韓國爆紅點心「扁可頌（可頌鍋巴）」主打酥脆又富有層次的口感，近日紅進台灣，超商、麵包店都能見到它的身影，不過並非每個人都能接受這款新潮甜點，有網友就批評它「邪門歪道」、「把它拍扁是哪個大天才想出來的」，引起眾人討論。

有民眾目擊麵包店開賣扁可頌，忍不住在PTT發文大呼「這什麼邪門歪道」，認為可頌就是要鬆鬆軟軟的才好吃，到底哪個天才想出把它拍扁來賣的主意？

文章發出後引起熱議，眾網友大表認同「這個完全是邪道啊，騙妹的吧」、「邪教」、「法國人氣到中風」、「包包裡常可以找到」、「韓國人的玩意，一個60還很多人買」、「什麼60，信義區這裡賣120」、「智商稅…蓬鬆的才好吃」、「經典的16層折就是為了酥脆又鬆軟的口感，直接壓扁真的幫16層折哭哭」、「那就是餅乾啊」、「可頌口味的大餅乾」。

雖然有不少人也唱衰「跟風沒多久就不流行了」，但也有人表示喜歡「甜甜的餅乾蠻好吃的，就是太貴了」 、「我也喜歡把麵包壓扁吃，特別是菠蘿」、「你贏了，我這幾天來去買」。

甜點 餅乾 麵包

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