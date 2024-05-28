還有多少優勢？郵局首度虧損將砍基層 員工揭4大真相：會賠錢不意外

近日，中華郵政去年虧損，並將針對外勤人員（郵務處）、內勤窗口人員裁減274人的新聞引起民眾熱議。對此，一位目前在郵局工作的網友發文解釋，在郵局，通過試用期後只要不違法亂紀，基本都能待到退休。至於業務虧損，原PO也分析了背後的4大原因，直呼「真的不意外」。

原PO在Dcard上發文表示，新聞所說的裁員，是指退休人員缺額不會補上，「基本上工過試用期後，只要不違法亂紀，都能待到退休，你是壽險高手的話，連主管都要敬畏你」。而關於郵局郵務、儲匯及壽險營業等業務的虧損，原PO也分析了4個原因，認為這個結果並不意外。

原PO表示，第一個原因是蝦皮的強勢進攻，許多郵局的來客數因此明顯下滑，很多熟客現在只有要寄去離島、或是包裹又大又重的時候才會到郵局；第二是郵資未隨著物價調漲，一封掛號28元，有些送到最後還是沒人領，投遞紀錄顯示一大串，其付出的時間與金錢成本不知道多出了幾倍。

第三個原因是問題層出不窮卻還持續設點的 i郵箱，除了機器時常故障外，也常發生客人不了解操作流程、包裝破損，包裹裡的液體流出等問題，還得浪費時間及人力去解決，難怪會被蝦皮的智取櫃比下去；第四則是集郵商品缺乏吸引力，明明購買集郵冊的人逐漸減少，卻還是印很多又漲價，就連賣最好的波波鴿商品都是靠燈會才爆紅。

原PO最後也表示，由於壽險收入可以再拿去做投資，所以帳面上的虧損可能是受大環境影響。但內部無視來客數下滑的事實，持續要求各局達成不合理的業績目標，只會逼得經辦及主管幫自己與家人投保，根本無法從源頭解決問題，「今年台股大漲、定存利率又高，回歸保險本質的簡易壽險還有多少優勢？」。

許多網友對此表示認同，「蝦皮店到店甚至免運費，對我而言，郵局只剩下買郵票的功能而已」、「真的不懂一直設i郵箱幹嘛，看起來使用率極低」、「i郵箱不給收掛號，偏偏要投遞不成功才能改投i郵箱，只能讓郵差一直送到招領為止，這樣人力成本能不大嗎？」、「行動郵局APP也是我用過網銀中最爛的一個」。

也有網友發表其他意見，「 『不能裁員』與『財務虧損』講的是同一件事，就是缺乏市場意識的國營體制，看看民營化後的中華電信，公司化只是把路走了一半，民營化或許是目前郵局所面臨痛點的可期待解方？」、「無人商店是趨勢，我反而希望郵局廣設i郵箱，而且要趕快擴大規模，這樣包裹、掛號就能不受限制在下班時間去取貨」。