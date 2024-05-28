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通通10元！彰化佛心早餐店位置曝光 在地人敲碗：吃了40年以上

聯合新聞網／ 綜合報導
近日彰化一間超佛心早餐店竄紅，因為不管是包子、饅頭、水煎包、豆漿通通都只要10元。水煎包示意圖。 聯合報系資料照
近日彰化一間超佛心早餐店竄紅，因為不管是包子、饅頭、水煎包、豆漿通通都只要10元。水煎包示意圖。 聯合報系資料照

物價通膨時代，許多銅板價美食也回不去了，不過近日彰化一間超佛心早餐店竄紅，因為不管是包子、饅頭、豆漿通通都只要10元，消息曝光後，也吸引不少外縣市民眾前去朝聖。

有網友在臉書「彰化人大小事」詢問這間早餐店的位置，「彰化人的好朋友，有人知道這位阿嬤賣的煎包在哪邊嗎？今天看新聞報導佛心的店家，韭菜水煎包整顆料飽，想知道在什麼地方！」

貼文曝光後，網友紛紛回應，「彰化高商大門斜對面」、「南郭路還沒到，彰商大門口的左邊」、「我已經吃了40年以上，現在還是天天買來請友人吃」、「這家真的超好吃」、「20幾年前包子、饅頭、水煎包、豆漿等通通5元，現在10元，經濟實惠」、「最好早上9點前去買，不然可能會買不到喔」。

另外，也有網友透露跟老闆娘的對話，「阿嬤說年紀大了，做一年算一年，阿嬤的孩子都有自己的事業，所以不會接，要吃的要趕快，一顆肉包只要10元，這麼佛心的人要哪裡找？水煎包也很好吃的，不會因為只賣10元用料就隨便」。

事實上，這間早餐店過去曾被網友們多次分享，店裡面的餐點，不管是饅頭、肉包、水煎包、韭菜包，或是豆漿、米漿等，全部都是10元，除了在地人從小吃到大，不少外縣市的民眾更是慕名而來。

彰化 早餐店 美食 阿嬤

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