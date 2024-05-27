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店家貼「客人跟老闆的數學」精算成本 網熱議：不怪房東怪客人？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友貼出某間麵店老闆的公告，上面顯示店家的成本，跟客人消費觀念的差異。圖擷自PTT
一名網友貼出某間麵店老闆的公告，上面顯示店家的成本，跟客人消費觀念的差異。圖擷自PTT

許多人會有創業夢，但日前一名店家老闆貼出公告，提出「客人的數學跟老闆的數學差異」，老闆指出客人都認為業者都開超跑、住豪宅，賺很多錢還一直漲價，但老闆精算每樣商品的成本、人事開銷後，直呼「我月營業額除以總食材成本大概是4成半上下，根本是靠湯跟小菜在活」。

一名網友在PTT貼出小吃店老闆的公告，上面寫著「台灣的兩種數學」，一種是客人的數學：榨菜肉絲麵＝榨菜肉絲5塊＋麵一球8塊＋青菜油蔥蔥花3塊＋高湯2塊＝18塊，老闆賣80塊。沙茶肉燥乾麵＝沙茶醬1元＋肉燥8元＋麵一球8元＋油蔥蔥花青菜3元＝20塊，老闆賣70塊。老闆賺死了，一定開超跑住豪宅，賺麼多還一直漲價，真是貪得無厭！

另一種是老闆的數學：房租X萬＋人事28萬＋勞健保3萬＋水電3萬＋雜支1.5萬等於43.5萬。算上房租、人事成本一人要5萬，一個月開22天，日來客數沒有300人，我簡直付不出房租，而且一個客人進門坐下，點什麼先不說，成本就是65.9元。如果客人只點榨菜肉絲麵，我虧了3.9元，只點一碗沙茶肉燥麵虧15.9元，因此「月營業額除以總食材成本大概是4成半上下」，老闆總結「一碗牛肉乾拌麵我只賺2塊，幾乎是靠湯跟小菜在活，這樣解釋您還會覺得老闆賺您很多嗎？」

文章曝光後，掀起網友熱議「不爽不要做」、「其實老闆沒錯啊，嫌貴可以不要吃」、「怎麼沒人敢罵房東？房東才是最貪婪的」、「東區的店租真的不好說，但如果這麼辛苦的話，怎麼還繼續開？」、「他的算法好奇怪喔，榨菜肉絲麵賣80元本來就有點貴吧，50-60元就差不多了」、「嫌貴可以不要吃，那老闆嫌貴為什麼不要不租房？」、「結論應該是房租太貴吧，如果這樣計算的話，這個成本根本不應該賣」、「這是小學生數學嗎？我算下來他房租應該是8萬，房東才是最賺的那個」、「這種店我不會進去，也太情勒了」、「其實都是幫房東賺錢，怎麼不去怪房東，反而怪客人？」

房東 漲價 老闆

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