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不工作也能過想要的生活！他「以房養股」33歲退休 每月多4萬收入

聯合新聞網／ 綜合報導
一名33歲網友分享，他在今年二月退休，以「房貸增貸轉投資」的方式，每月多出4萬元收入，大讚生活品質提高許多。圖／ingimage
一名33歲網友分享，他在今年二月退休，以「房貸增貸轉投資」的方式，每月多出4萬元收入，大讚生活品質提高許多。圖／ingimage

對許多人而言，工作能實現自我，也能替生活帶來意義及目標。不過，近日一名33歲網友分享，他選擇「不工作，過自己想要的生活」，運用房貸增貸來投資股票，每個月多了4萬元的收入之外，還能夠自由運用所有的時間，讓不少網友十分羨慕，引發討論。

原PO在Dcard發文表示，他今年33歲，有房、有車、養一隻貓，不打算生小孩，「不想每天像機器人一樣生活，想退休、不想工作」的想法每天都很強烈，但他又擔心少了工作薪資，每個月只剩被動收入2萬元，可能會有點不夠用。

直到有天，他看到一支關於「房貸增貸轉投資介紹」的影片，心裡閃過「就是這個」的念頭，便到銀行申請了房屋增貸600萬元，並在今年二月辭掉了工作。原PO指出，做好股債搭配後，平均每個月現金流多了4萬元左右，對他來說十分充足。

原PO說明，他現在的生活可以每天睡到中午，下午替自己安排各種休閒活動，也會運用時間學習才藝、充實自我，晚上再回家看動漫、打遊戲，平時看到想去的景點或想吃的美食，隔天也能馬上出發，可以自由運用所有的時間。

原PO認為，也許沒有壓力、無憂無慮的生活，才是他想要的，且辭去工作後，他本來的疾病也都不藥而癒，身心方面健康許多。雖然不能保證未來會不會出現改變，但他現在過得還算開心，想做的事都能放手去嘗試，「大家會嚮往這樣的生活嗎？」

文章一出，網友紛紛表示，「好羨慕的生活，我沒那個勇氣」、「超棒的生活，希望我再拚幾年也可以跟你一樣」、「感覺很充實，至少有自己想學或想做的事」、「真的要有被動收入，才能越做越輕鬆」、「每個月2萬元的被動收入加一間無貸款的房，這大概是很多人的目標」、「我跟你一樣，現在每天就看股票沒壓力，收盤後就看要去哪裡玩，真的舒服」。

有些人則認為，沒有工作久了，缺乏具體目標，可能會感到無聊，「心態真穩欸，我發現我沒辦法這樣，就算生活無虞也沒辦法超過一個月，超過之後就會開始心慌」、「沒上班時好慌，喜歡上班時的小確幸，感到幸福」、「縱使衣食無缺，我還是喜歡鑽研應用技術領域，比起玩樂，感覺這樣比較能夠找到自我價值」、「我會有種心理，不知道未來有無變數，所以還是繼續工作賺錢，當個上班下班的機器人」。

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