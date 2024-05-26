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台灣便當店王者跨界推「牛丼」 網見本尊笑了：本土味濃厚

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，有網友指出，知名連鎖悟饕池上飯包竟推出「牛肉丼飯」，開箱後卻發現整體充滿濃濃的「台味」。示意圖／Ingimage
近日，有網友指出，知名連鎖悟饕池上飯包竟推出「牛肉丼飯」，開箱後卻發現整體充滿濃濃的「台味」。示意圖／Ingimage

台灣有許多日式料理店家，其中「丼飯」受到不少民眾喜愛。近日，有Dcard網友指出，知名連鎖便當店「悟饕池上飯包」推出牛肉丼飯，開箱後卻發現整體充滿濃濃的「台味」，讓他忍不住笑稱「明明就是圓形便當」。

原PO透露，最近他到悟饕池上便當吃午餐時，看見門口擺放新品宣傳看板，上面標示「期間限定，薑汁燒牛丼」，星座為金牛座的民眾，只要於活動期間，至全台各地店家出示證件，即可享99元優惠價。

原PO表示，沒想到連便當王者都跨足丼飯，好奇心驅使下，便決定買一份回家嘗鮮。不過，他將「牛肉丼飯」打開後，卻發現配菜是高麗菜、青江菜與半顆滷蛋，熟悉的台味讓原PO笑得直呼，「明明就是圓形便當」。

照片一曝光，引起許多網友關注，「其實感覺只差在盒子」、「這肯定是台日混血的」、「雖然加青菜很台，但是看起來比較健康，會比較想買，哈哈哈」、「好好笑，池上便當還是台灣味很濃」、「果然是本土味濃厚的便當店，給個讚」、「笑死，丼飯不會搭配青江菜跟滷蛋吧」。

Dcard 便當 料理 高麗菜

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