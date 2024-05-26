他痛批超商買咖啡「很自私」 網打臉：以為地球繞自己轉？

不少上班族每天早晨，都會到超商買一杯咖啡提神。近日一名網友抱怨，每次到超商排隊結帳，若前方有人買咖啡，就很常導致排隊隊伍冗長，痛批「在超商買咖啡的人很自私」，引發網友熱議。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，有時超商櫃檯只有一個店員，如果有客人剛好要買咖啡，就很容易造成排隊人潮擁擠，「店員在泡咖啡的同時，後方可能已經有3、4位在排隊等待」，讓他忍不住覺得「在超商買咖啡的人很自私」。

原PO補充，每次去超商買東西的時候，看到前面的人點咖啡都會很不爽，尤其是在趕時間的時候，「為了對方要延後自己的結帳時間，煩死了，買咖啡的人都不會覺得不好意思嗎？要買咖啡等店裡沒人再買不行嗎？」

貼文引起討論，不少網友砲轟，「本來就是先來後到，不變的道理」、「先來後到，你晚到就是要等，不想等就不要買，不然你換一間」、「若沒耐心等候，那就去別家就好了」、「人家有提供這個服務，為什麼不能買」、「我就是要買咖啡怎樣」、「你這種以自我為中心的人就是討厭」、「地球繞著你轉就是了」、「同理，你不能等人少時再去買東西嗎」、「就照排隊來啊，沒什麼好抱怨的」。

不過，也有人表示能夠理解，「我也常遇到，尤其是早上要上班時，一堆人在買咖啡，後面排一堆人等結帳，如果時間來不及就直接放棄」、「我也真的很討厭很多客人的時候有人買咖啡」、「理智上都清楚，可是等待的滋味就是那樣不舒服，遇過我前面全部排隊的人都有買咖啡，當時真的快崩潰了，排隊人數很長」、「還有都要結帳了，聽到金額才要掏錢包、數零錢，載具按好久，是不會提前拿好嗎」。