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僅一人上班！鹹酥雞員工月休四天、薪水28K 老闆嫌「錢給太多」惹怒網

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有鹹酥雞員工的待遇曝光，引起網上熱議。示意圖／聯合報系資料照
近日有鹹酥雞員工的待遇曝光，引起網上熱議。示意圖／聯合報系資料照

缺工問題嚴重，餐飲業影響首當其衝，然而近日有鹹酥雞員工的待遇曝光，引起網上熱議，因為月休僅四天、月薪約28,200元，還得一人獨自從早忙到晚，但老闆竟認為對方時不時坐著休息，薪資實在給太高。對此，網友紛紛怒罵：「老闆自己去顧吧」、「員工麻煩快逃」。

原PO在匿名公社發文指出，這家鹹酥雞是朋友開的，只有一名女員工，不僅要獨自工作、從早忙到晚，休假跟薪水都不算豐厚，沒想到朋友竟然還有怨言，認為沒客人時，女員工坐著休息，卻還是要付給她薪水，實在不划算。原PO聽完也傻眼：「我想問，這樣薪水真的很多嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛認為老闆太過分，「不爽自己下來顧整天啊」、「人多的時候也沒加薪啊」、「從早到晚、月休四天、薪水28,200，怎麼算都違反勞基法」、「領這薪水，應該連客人來了都還坐在那」、「這個員工真佛心，不缺錢，這樣也要幹」、「你朋友就是教科書般的慣老闆，員工快逃」、「我們這賣炸雞翅的，月薪好像有5、6萬呢」。

另外，也有網友提醒，「勞基法的基本薪資27,470，是建立在周休二日上，你朋友只讓其員工休息四天，代表有四天加班，公司沒給足加班費，拿去勞工局申訴可以領一筆賠償，你朋友還要被罰款」、「不管是不是服務業，都要補足年休116天，這是法律，沒有補足的休假就要用錢來補」。

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