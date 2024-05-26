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他問與朋友政治信仰不同怎麼辦？網曝「不做1件事」才能維持友情

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問，「政治信仰不同可以繼續做朋友嗎？」引發眾人熱烈討論。圖／ingimage
一名網友詢問，「政治信仰不同可以繼續做朋友嗎？」引發眾人熱烈討論。圖／ingimage

對許多人而言，政治是相當敏感的話題。一名網友就分享，他身邊有不少朋友近日都在社群上發布政治相關文章，內容卻與他的立場不同，雖然他認為政治價值觀不同，很難繼續和平相處，但又捨不得與這些朋友斷絕關係，好奇詢問眾人「朋友跟自己政治信仰不同，大家都怎麼做？」

原PO在PTT發文表示，經歷這段時間立法院衝突事件、藍白綠三黨動員與爭論，他周遭有些朋友開始發一些與自己立場不同的文章，其中有些內容，更讓他覺得對方「信到無法理性思辨」，似乎有點沒辦法與他們繼續當朋友，但想到要不相往來，又覺得有點猶豫。

原PO認為，政治信仰和價值觀有關，「價值觀不同應該會常吵架吧，除非相處的時候不談政治」。他坦言自己能做到不談政治，但那些朋友偏偏很愛「傳教」，非常喜歡主動聊政治理念，讓他感到很兩難，好奇詢問眾人有沒有類似經歷，「大家都怎麼處理未來跟對方的關係？會試著說服對方嗎？政治信仰不同可以繼續做朋友嗎？」

文章引發討論，不少網友指出，價值觀不同的友情很難維繫，「認真覺得價值觀差太多的無法長久」、「不懂尊重彼此立場的，還是別當朋友好」、「何必內耗自己」、「慢慢疏遠吧，除非你們可以完全不談政治」、「不要想要去改變別人」、「對方硬要談，就要有老死不相往來的準備」、「就盡量不聊，不過如果是會抓著別人狂講，甚至還會做過激行為的政治魔人，那還是割席吧」。

但也有網友認為，即使政治理念不同，只要能互相尊重，就能繼續當朋友，「能一起討論的才是民主」、「尊重啊，沒必要起衝突」、「信仰不同沒關係，不要傳教就還能當朋友」、「互相尊重，如果是狂信徒型，那就會比較少接觸」、「不要太偏激都沒關係吧」。

也有人建議，朋友之間立場不同，最好不要談政治，「交朋友先不談錢，再來是政治」、「有默契的不談政治，政治又不是人生的全部」、「不要談政治就好，人生還有很多樂趣」、「夠久的朋友就不談，人生不是只有政治，太淺的朋友直接絕交」。

價值觀

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