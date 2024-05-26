吃飯遇屁孩「尖叫不停」他用一招對付 網狂讚：魔法打敗魔法

在公共場合遇到小孩吵鬧時，常讓許多民眾感到很困擾，一名網友就分享，他近日在速食店吃早餐，有個小孩吃一吃突然開始大笑、尖叫，持續叫了一陣子，父母卻都不管教，這時突然有位年輕男子上前，用出乎意料的一招成功制止，引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，他昨（26）日在速食店吃早餐時，看到一對父母帶著兩個小孩入座，其中一個小孩吃一吃，突然開始邊笑邊尖叫，但父母卻沒有要管教的意思。

沒想到，那位小孩叫了一陣子之後，旁邊一個20歲左右的年輕男生，突然也站起來走去小孩的旁邊跟著一起尖叫，「然後那個小孩就哭了，父母很驚恐地趕緊把小孩帶離速食店」。男子的行為讓原PO大為震驚，詢問眾人「台灣現在年輕人是不是越來越不友善了？」

文章曝光後，網友反而紛紛大讚，「很友善啊，對在場的其他客人」、「很友善啊，我的英雄」、「用餐環境變得很友善，尖叫人，我的超人」、「現在台灣年輕人這麼友善嗎，還會幫忙維持用餐秩序」、「我以為不友善的是尖叫的小孩」、「爸媽放任孩子在餐廳吵鬧，對其他用餐的人就友善了嗎」、「父母不作為，真的不能怪年輕人不友善」。

不少網友也表示，那位男子的應對方式很聰明，「這就是俗稱的魔法打敗魔法」、「屁孩要用屁孩的方法教」、「走小屁孩的路，讓小屁孩無路可走」、「不直接罵小孩，也不會得罪到誰，也可以找台階說自己跟小孩玩」、「大家一起尖叫其實滿公平的」、「這世界終於瘋成了我想要的樣子」、「父母不會教，只能給別人教嘍」。