十年陰影！她戴1飾品意外刺破動脈噴血 過來人點頭：縫好幾針

飾品可以讓穿搭更加分，除了常見的戒指、耳環外，玉鐲也受到不少女性喜愛。不過近日一名女網友以自身血淋淋的案例，勸大家「不要戴玉鐲」，引起熱議。

原PO在Dcard發文表示，她十年前戴著玉鐲，有次不小心摔倒，當下用手去撐地板，想不到玉鐲破掉，碎片直接插進手腕，刺破動脈導致血流不止，後來她媽媽趕緊用衛生紙按壓傷口並送醫，原PO仍血流如注、痛到大哭，「我記得醫生很用力的抓著我沖水（消毒），我不斷尖叫＋爆哭」。

原PO表示，十年後的現在，疤痕已經淡很多了，但自己仍不敢去碰手腕傷口處，一摸到就覺得很不舒服，不知道是不是當初的心理創傷，「從那天起我痛恨所有的玉鐲，根本就是隱形殺人兇器！」、「奉勸各位一句，千萬不要戴玉鐲啊」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「光看文字描述就覺得好痛」、「可能是品質問題，而且我覺得玉鐲就適合那種不用做家事的貴婦姐姐戴」、「很多人說其實玉手鐲沒這麼容易碎，但我覺得這東西就是不經碰」、「玉鐲在我心裡是有錢的象徵，少奶奶那種不用幹活的，看妳發生的事件後，我更相信我的想法了」、「妳戴眼鏡也有可能破裂刺到眼睛啊，難不成也要叫人不要戴？可以提醒大家注意危險性，但直接勸導不要戴有點過頭了」。

另外，也有過來人表示，「我有跟妳發生過一樣的事，痛到大哭，也是流很多血，但我運氣好，沒有割到動脈，妳的經歷聽起來好痛」、「我上幼稚園之前也有戴，不小心跌倒，也是跟妳傷到一樣的位置，還好去給醫生縫幾針就沒事了」、「我小時候上幼稚園也帶過兩、三個品質比較不好的，開合跳和摔倒的前後都會打破，但沒有流血，我記得幼稚園老師當時還超緊張打電話給我媽，長大戴到比較貴的玉鐲後，八年來只有偶爾敲到的小瑕疵」。