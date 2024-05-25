戴玉鐲很老氣？20歲女大生上網求解 兩派網友掀論戰

每年都流行不同的服飾穿搭，一名網友分享，自己近期20歲生日，收到阿嬤送的玉手鐲，雖然很想要戴出門，但印象中玉鐲比較多婆媽在戴，擔心穿戴玉鐲會讓別人留下老氣的印象。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「戴玉鐲很老氣？」為題，指出自己剛過20歲生日，阿嬤送了一個顏色偏白的玉鐲，雖然很想戴出門，但她印象中玉鐲好像比較多婆媽在戴，擔心會讓別人留下老氣的印象，好奇發問「看到女大生戴玉鐲會覺得很老氣嗎？」。

貼文一出後，部分網友認為，現在年輕女生喜歡戴玉飾，因為很顯氣質，紛紛表示「現在超多年輕女生會戴，都很好看，我自己也是高中就開始戴了」、「我23歲，也很喜歡白玉」、「我現在碩一超級喜歡，看到有人戴玉鐲會超興奮」、「我也是20歲開始戴玉鐲，身邊同齡確實都沒人戴，當初同學看到沒有嫌棄反而用很好的語氣問我怎麼會有這個！個人覺得不會老氣反而顯氣質，而且現在玉越來越貴了要好好珍惜」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「我活在平行世界欸，我從來沒看過身邊女生戴這個」、「身為中立派，喜歡就戴，沒那麼喜歡又怕顯老就不要戴」、「覺得玉鐲很老氣，真的幾乎都是長輩在戴，但如果是我會照戴，不是為了戴好看，是因為想好好珍惜阿嬤的心意」、「與其說顯老氣我更覺得顯胖…樓上放的照片雖然有些手型很瘦，但戴上鐲子都有一種圓潤感」、「真的覺得很老氣，如果不是特別漂亮的顏色、細細的那種，就覺得很像阿嬤會戴的」。