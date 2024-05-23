炒飯有鍋氣才香！他納悶「根本吃不出來」 老饕曝美味真相

中華炒鍋是不少家庭必備的鍋具，適合用來烹煮各種中式料理。近日，有網友在PTT表示，許多人強調炒飯一定要有鍋氣才好吃，但他卻根本吃不出來，納悶提問「鍋氣到底是什麼？」引起網友熱烈討論。

原PO透露，以評比蛋炒飯的料理方式走紅的脫口秀演員「Uncle Roger」，曾在影片中主張炒飯一定要用中華大鐵鍋烹煮，且熱火快炒才有鍋氣，而單口喜劇演員賀瓏不久前發布的影片中，也不斷強調鱔魚意麵的「鍋氣」。

原PO表示，儘管看見許多人討論鍋氣，但自己根本吃不出來，甚至認為一般的鐵板炒飯也很好吃，不解提問「鍋氣到底是什麼？」

貼文一出，引起許多老饕熱烈討論，「大火燒過的味道？有點焦又不太焦」、「你用電子爐和火爐料理比較一下就知道了」、「用猛火跟30年功力將食材的氣味逼出來」、「就是一個香味，炒飯有那個味道超好吃」。

還有不少內行解答，「就均勻分布的梅納反應產物」、「正確名稱是鑊氣沒錯，不會唸鑊所以隨便找個字代替」、「200至300度以上的時候，產生梅納反應後的味道」、「要科學的講就是足夠與大量的梅納反應吧」。

對此，家醫科醫師李思賢曾於臉書介紹「梅納反應」，該化學反應會讓食物出現誘人的棕色和香氣，並大約在140 °C的溫度下開始發生，但當溫度超過180 °C時，就會產生更多致癌物質。