快訊

中職／讓渡合約無人接手 黃勇傳成自由球員

許信良：民進黨核電政策一定要改 否則企業沒辦法生存

海巡宜蘭艦併排應對陸「益陽號」護衛艦 目視可見「貼緊緊」最新畫面釋出

炒飯有鍋氣才香！他納悶「根本吃不出來」 老饕曝美味真相

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示，許多人強調炒飯一定要有鍋氣才好吃，但他卻根本吃不出來，納悶提問「鍋氣到底是什麼？」引起網友熱烈討論。示意圖／ingimage
原PO表示，許多人強調炒飯一定要有鍋氣才好吃，但他卻根本吃不出來，納悶提問「鍋氣到底是什麼？」引起網友熱烈討論。示意圖／ingimage

中華炒鍋是不少家庭必備的鍋具，適合用來烹煮各種中式料理。近日，有網友在PTT表示，許多人強調炒飯一定要有鍋氣才好吃，但他卻根本吃不出來，納悶提問「鍋氣到底是什麼？」引起網友熱烈討論。

原PO透露，以評比蛋炒飯的料理方式走紅的脫口秀演員「Uncle Roger」，曾在影片中主張炒飯一定要用中華大鐵鍋烹煮，且熱火快炒才有鍋氣，而單口喜劇演員賀瓏不久前發布的影片中，也不斷強調鱔魚意麵的「鍋氣」。

原PO表示，儘管看見許多人討論鍋氣，但自己根本吃不出來，甚至認為一般的鐵板炒飯也很好吃，不解提問「鍋氣到底是什麼？」

貼文一出，引起許多老饕熱烈討論，「大火燒過的味道？有點焦又不太焦」、「你用電子爐和火爐料理比較一下就知道了」、「用猛火跟30年功力將食材氣味逼出來」、「就是一個香味，炒飯有那個味道超好吃」。

還有不少內行解答，「就均勻分布的梅納反應產物」、「正確名稱是鑊氣沒錯，不會唸鑊所以隨便找個字代替」、「200至300度以上的時候，產生梅納反應後的味道」、「要科學的講就是足夠與大量的梅納反應吧」。

對此，家醫科醫師李思賢曾於臉書介紹「梅納反應」，該化學反應會讓食物出現誘人的棕色和香氣，並大約在140 °C的溫度下開始發生，但當溫度超過180 °C時，就會產生更多致癌物質。

PTT 料理 氣味 食材

延伸閱讀

餐點吃光「拍空盤」就送折價券！日本涮乃葉祭優惠拚減少食物浪費

台灣這支紅綠燈讓人「一秒到日本」 網友開噴：對這類人超危險

不是蟑螂藥！他用「1飲品」一晚抓5隻小強 網狂推：直接滅家族

用電子鍋內鍋洗米NG？過來人曝沒幾天「塗層全磨光」 家電大廠給解答

相關新聞

炒飯有鍋氣才香！他納悶「根本吃不出來」 老饕曝美味真相

中華炒鍋是不少家庭必備的鍋具，適合用來烹煮各種中式料理。近日，有網友在PTT表示，許多人強調炒飯一定要有鍋氣才好吃，但他卻根本吃不出來，納悶提問「鍋氣到底是什麼？」引起網友熱烈討論。

不是蟑螂藥！他用「1飲品」一晚抓5隻小強 網狂推：直接滅家族

隨著天氣逐漸炎熱，環境中看到蟑螂出現的頻率也越來越高，有許多抓「小強」的方法也廣為流傳。最近有民眾教了新的一招，他用剩半杯的米漿放在廚房角落，一個晚上就抓到了五隻，不少人表示啤酒更有效。

立院外萬人圍城都年輕人？七年級生挨批「不關心國家」 不滿吐槽：被騙過了謝謝

藍白推行國會改革相關法案，21日大批抗議群眾湧入立法院周邊，要求退回法案，今（24日）立法院會將繼續處理後續條文， 朝野恐將再起衝突，也有民眾表示今天也要到立法院外抗議。對此有網友發現，前往抗議的都是八、九年級生，疑惑「七年級生完全不關心國家」？

家裡蛋雞下太多蛋 他求問「如何快速消耗？」網分享各種料理

有時候食材準備太多，如何消耗也是令人煩惱的事。日前有位網友表示，他們家有養少量蛋雞，每天都會產7至10顆蛋，雖然每天煮雞蛋料理，還是趕不上雞蛋生產的速度，讓他上網求解「請問有什麼快速消耗雞蛋的料理？」

蘑菇蘑菇、挖呀挖呀挖…聽到都會唱！10大人氣洗腦兒歌

現在的小孩還在唱〈兩隻老虎〉、〈妹妹背著洋娃娃〉嗎？近幾年有越來越多新的兒歌出現，透過網路傳播至各處，洗腦的旋律很快就讓人琅琅上口。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出近3年網路聲量最高的10大兒歌，來看看現在的兒歌和以前有什麼差別吧！

搭高鐵見「可愛一幕」 萬名網友嘴角失守：男人的快樂就這麼簡單

「搭高鐵遇到很可愛的一幕」，一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見高鐵上一位男乘客...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。