聽新聞
test
0:00 / 0:00
不是蟑螂藥！他用「1飲品」一晚抓5隻小強 網狂推：直接滅家族
隨著天氣逐漸炎熱，環境中看到蟑螂出現的頻率也越來越高，有許多抓「小強」的方法也廣為流傳。最近有民眾教了新的一招，他用剩半杯的米漿放在廚房角落，一個晚上就抓到了五隻，不少人表示啤酒更有效。
一位網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，他表示要教大家一個抓蟑螂的好方法，那就是把一杯米漿放一個晚上，自己實測下來，成功抓到了五隻蟑螂，只見照片中「小強」都浮在米漿的上方，非常有用。
此文一出不少人也有共鳴回文，「常常喝米漿的我突然發現，難怪我總是覺得，蟑螂都出現在我眼前」、「直接滅家族」、「謝謝你，我家的蟑螂也跟著過去了」、「那你家不只五隻蟑螂！還要繼續抓…」。
也分享自己抓蟑螂的好方法，「曾經試過胚芽奶茶，大小都有用，大概抓50隻」、「放早餐店大冰奶可以抓8隻好嗎」、「其實一鍋油也行，尤其有香味的油，像是泡麵吃剩的湯油」。
不過最多人推薦的是啤酒，「我都拿老公的啤酒引蟑螂」、「啤酒比較好用，之前有客人車上偷喝沒喝完，隔天滿滿一罐」、「啤酒更有效」、「下次換啤酒，滿滿一罐哦」、「啤酒瓶，最好是紅酒甜的，瓶口靠牆，明早一堆淹死在裡面」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言