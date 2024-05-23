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不是蟑螂藥！他用「1飲品」一晚抓5隻小強 網狂推：直接滅家族

聯合新聞網／ 綜合報導
夏天蚊蟲、蟑螂的出現機率高。 圖／ingimage
夏天蚊蟲、蟑螂的出現機率高。 圖／ingimage

隨著天氣逐漸炎熱，環境中看到蟑螂出現的頻率也越來越高，有許多抓「小強」的方法也廣為流傳。最近有民眾教了新的一招，他用剩半杯的米漿放在廚房角落，一個晚上就抓到了五隻，不少人表示啤酒更有效。

一位網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，他表示要教大家一個抓蟑螂的好方法，那就是把一杯米漿放一個晚上，自己實測下來，成功抓到了五隻蟑螂，只見照片中「小強」都浮在米漿的上方，非常有用。

此文一出不少人也有共鳴回文，「常常喝米漿的我突然發現，難怪我總是覺得，蟑螂都出現在我眼前」、「直接滅家族」、「謝謝你，我家的蟑螂也跟著過去了」、「那你家不只五隻蟑螂！還要繼續抓…」。

也分享自己抓蟑螂的好方法，「曾經試過胚芽奶茶，大小都有用，大概抓50隻」、「放早餐店大冰奶可以抓8隻好嗎」、「其實一鍋油也行，尤其有香味的油，像是泡麵吃剩的湯油」。

不過最多人推薦的是啤酒，「我都拿老公的啤酒引蟑螂」、「啤酒比較好用，之前有客人車上偷喝沒喝完，隔天滿滿一罐」、「啤酒更有效」、「下次換啤酒，滿滿一罐哦」、「啤酒瓶，最好是紅酒甜的，瓶口靠牆，明早一堆淹死在裡面」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蟑螂

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