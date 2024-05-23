立院外萬人圍城都年輕人？七年級生挨批「不關心國家」 不滿吐槽：被騙過了謝謝

藍白推行國會改革相關法案，21日大批抗議群眾湧入立法院周邊，要求退回法案，今（24日）立法院會將繼續處理後續條文， 朝野恐將再起衝突，也有民眾表示今天也要到立法院外抗議。對此有網友發現，前往抗議的都是八、九年級生，疑惑「七年級生完全不關心國家」？

原PO在PTT上發文，稱自己在外吃飯時，周邊有群年輕人在討論近日3萬人抗議國會改革一事，認為現在立法院這麼亂，但抗議現場都是八、九年級生，批評七年級生不關心國家，且不婚不生，讓八、九年級未來壓力更加沉重。

發文釣出大批七年級，紛紛吐槽「七年級被騙過了謝謝」、「七年級已經學到教訓了」、「在上班誰那麼閒」、「孩子還太年輕了，七年級是最慘的」、「七年級先是被說是爛草莓然後又被要求有台灣價值無條件加班？被騙最慘啊」、「太陽花關心過了啊，發現變好的只有林20萬」、「林北在紅衫軍、太陽花時，你還在媽媽十塊」、「他們以為當年太陽花讓民進黨可以執政的主力是幾年級的」、「七年級就是被騙最深的啊，先投馬、後投英，被騙2輪16年」、「被騙8年又8年，當我白癡啊」、「執政黨喊民主已死，正常人只會覺得北七」。

也有網友表示「我以為九、十年級才不關心國家耶」、「不是啊，脆（Treads）上面都是一堆七年級的，說十年前戰過青島東十年後再戰一次的耶」、「（七年級）很在意，所以21日就去」、「七年級是最衰的世代吧，教改、金融海嘯、22k、疫苗沒份、高房價，好康的都沒有，都是壞康」。