家裡蛋雞下太多蛋 他求問「如何快速消耗？」網分享各種料理
有時候食材準備太多，如何消耗也是令人煩惱的事。日前有位網友表示，他們家有養少量蛋雞，每天都會產7至10顆蛋，雖然每天煮雞蛋料理，還是趕不上雞蛋生產的速度，讓他上網求解「請問有什麼快速消耗雞蛋的料理？」
一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，他們家有養少量的蛋雞，每天都會生產出大約7至10顆蛋，每天煮還是趕不上生蛋的速度，因此原PO發問「有什麼快速消耗雞蛋的方法？我只想到蒸蛋、滷蛋、茶葉蛋、炒蛋、煎蛋、溏心蛋，不知道有沒有更好的方法，不要說送人，我已經送過了，等到我們吃不完再繼續送」。
文章曝光後，許多網友建議他拿去賣，指出「去當地的臉書社團販售，很多人喜歡買小農的農產品，感覺比較健康」、「你乾脆拿去送檢驗，品質不錯就開賣啊」、「拿去賣，一顆賣4元就好」、「賣給早餐店」、「拿去立法院前面賣」、「去菜市場便宜賣掉啊」。
也有網友提供不少蛋料理，像是「玉子燒很方便，一次就可以消耗5至6顆蛋」、「蛋沙拉不錯喔」、「法式吐司、饅頭沾蛋液都可以」、「滷蛋可以放比較久」、「烤蛋糕需要用大量的蛋」、「做成鹹蛋跟皮蛋」、「蛋包飯、蚵仔煎、歐姆蛋、火腿蛋吐司」、「做焦糖布丁，一次做好幾個放冰箱，夏天家人很愛吃」、「做古早味蛋糕，蛋量消耗很快，而且送禮自用兩相宜」、「做成蛋酥也好吃啊，很多食材都可以配合使用」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言